Személyi változás

27 perce

Ő lesz Zalaegerszeg új aljegyzője

Ő lesz Zalaegerszeg új aljegyzője

Fontos személyi változásról adott hírt a polgármesteri hivatal

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város aljegyzője, dr. Sándor Erzsébet 2025. október 30-án nyugdíjba vonul, 2025. november 1-jétől dr. Tóth-Gángó Gabriella lesz a város aljegyzője, közölte a polgármesteri hivatal. Dr. Tóth-Gángó Gabriella eddig a hivatal műszaki osztályának vezetőhelyettese volt.

 

