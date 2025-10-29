Személyi változás
1 órája
Ő lesz Zalaegerszeg új aljegyzője
Fontos személyi változásról adott hírt a polgármesteri hivatal
Fotó: Pezzetta Umberto
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város aljegyzője, dr. Sándor Erzsébet 2025. október 30-án nyugdíjba vonul, 2025. november 1-jétől dr. Tóth-Gángó Gabriella lesz a város aljegyzője, közölte a polgármesteri hivatal. Dr. Tóth-Gángó Gabriella eddig a hivatal műszaki osztályának vezetőhelyettese volt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre