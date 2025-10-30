október 30., csütörtök

Az infláció miatt

1 órája

Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, ennyi pénzre lehet számítani

Novemberben több pénzt kapnak a nyugdíjasok. Ekkor érkezik meg az 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció. A visszamenőleges hatályú kiegészítés átlagosan több mint 40-50 ezer forintos plusz összeget jelent.

Keszey Ágnes
Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, ennyi pénzre lehet számítani

Változik a nyugdíjkifizetés időpontja – nem 12-én jön a nyugdíj októberben

Fotó: Archív/MTI/Bruzák Noémi

A nyugdíjkorrekció az idei év első 11 hónapjára járó, az infláció miatti kiegészítés, melyet november 12-én, (vagy a postai kézbesítéskor) a nyugdíjjal együtt kapnak meg az idősek.

nyugdíj, nyugdíjkorrekció
A novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkorrekció összege
Forrás:  Shutterstock / illusztráció

Miért pont 1,6 százalékos a nyugdíjkorrekció? 

Az év elején a kormány  3,2 százalékos, inflációkövető emelést valósított meg, de az idei év első nyolc hónapjában az infláció átlagosan 4,8% volt. Azért, hogy a nyugdíjasok vásárlóereje megmaradjon, a nyugdíjak értéke ne csökkenjen,  a kormány most kifizeti az év eddigi időszakára járó, kettő közötti különbséget. Így lesz 1,6 százalékos a hamarosan érkező összeg.

Ennyi lesz a pluszpénz

Az, hogy ki mennyit kap kézhez, természetesen függ nyugdíjának összegétől, hiszen ezt veszik alapul a kiegészítés kalkulációjában. A mostani korrekció alapját a nyugdíj idei, év eleji emeléssel (3,2 százalékkal) megnövelt összege adja. Számítások szerint átlagosan 40 - 50 ezer forint nyugdíjkorrekciót kapnak most az idősek. 
 

 

 

 

