1 órája
Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, ennyi pénzre lehet számítani
Novemberben több pénzt kapnak a nyugdíjasok. Ekkor érkezik meg az 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció. A visszamenőleges hatályú kiegészítés átlagosan több mint 40-50 ezer forintos plusz összeget jelent.
Változik a nyugdíjkifizetés időpontja – nem 12-én jön a nyugdíj októberben
Fotó: Archív/MTI/Bruzák Noémi
A nyugdíjkorrekció az idei év első 11 hónapjára járó, az infláció miatti kiegészítés, melyet november 12-én, (vagy a postai kézbesítéskor) a nyugdíjjal együtt kapnak meg az idősek.
Miért pont 1,6 százalékos a nyugdíjkorrekció?
Az év elején a kormány 3,2 százalékos, inflációkövető emelést valósított meg, de az idei év első nyolc hónapjában az infláció átlagosan 4,8% volt. Azért, hogy a nyugdíjasok vásárlóereje megmaradjon, a nyugdíjak értéke ne csökkenjen, a kormány most kifizeti az év eddigi időszakára járó, kettő közötti különbséget. Így lesz 1,6 százalékos a hamarosan érkező összeg.
Ennyi lesz a pluszpénz
Az, hogy ki mennyit kap kézhez, természetesen függ nyugdíjának összegétől, hiszen ezt veszik alapul a kiegészítés kalkulációjában. A mostani korrekció alapját a nyugdíj idei, év eleji emeléssel (3,2 százalékkal) megnövelt összege adja. Számítások szerint átlagosan 40 - 50 ezer forint nyugdíjkorrekciót kapnak most az idősek.