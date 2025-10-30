Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, ennyi pénzre lehet számítani

A nyugdíjkorrekció az idei év első 11 hónapjára járó, az infláció miatti kiegészítés, melyet november 12-én, (vagy a postai kézbesítéskor) a nyugdíjjal együtt kapnak meg az idősek.

A novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkorrekció összege

Miért pont 1,6 százalékos a nyugdíjkorrekció?

Az év elején a kormány 3,2 százalékos, inflációkövető emelést valósított meg, de az idei év első nyolc hónapjában az infláció átlagosan 4,8% volt. Azért, hogy a nyugdíjasok vásárlóereje megmaradjon, a nyugdíjak értéke ne csökkenjen, a kormány most kifizeti az év eddigi időszakára járó, kettő közötti különbséget. Így lesz 1,6 százalékos a hamarosan érkező összeg.

Ennyi lesz a pluszpénz

Az, hogy ki mennyit kap kézhez, természetesen függ nyugdíjának összegétől, hiszen ezt veszik alapul a kiegészítés kalkulációjában. A mostani korrekció alapját a nyugdíj idei, év eleji emeléssel (3,2 százalékkal) megnövelt összege adja. Számítások szerint átlagosan 40 - 50 ezer forint nyugdíjkorrekciót kapnak most az idősek.

