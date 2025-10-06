október 6., hétfő

6 órája

Figyelem! Van olyan eset, mikor nem fogadják el a boltban a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat!

Idén év végéig használhatók fel a nyugdíjasoknak kiküldött hideg élelmiszer utalványok. Azonban előfordulhat olyan eset, mikor az üzletekben a nyugdíjas élelmiszer-utalványok nem beválthatók.

Korosa Titanilla

A nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítését a Magyar Posta végzi szeptember elejétől, s az előzetes tájékoztató szerint október 15-ig minden érintetthez el is jut.

nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Figyeljenek rá, hogy ne sérüljön a nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Forrás: sonline.hu

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány - nem minden esetben fogadják el

Azonban nem mindegy, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat hogyan vágják el, vagy tépik le. Ha nem a perforált területen történik a darabolás, akkor könnyen megsemmisíthetjük az utalványt, viszont hiányosan nem váltható be - hívta fel a figyelmet a sonline.hu. Vagyis oda kell arra is figyelni, hogy a nyugdíjas utalvány ne sérüljön. 

Az alig 300 fős Kerkabarabáson a Lesz Vigasz Bolt és Presszó üzemeltetője, Matyasecz Anikó is ezt erősítette meg, mint mondta: a perforációs mentén válasszák le az utalványokat, hisz csak akkor elfogadható, ha nem tépődött szét. Hozzátette, hogy a kerkabarabási üzletbe ritkábban érkezik olyan vásárló, aki a nyugdíjas utalvánnyal fizet, a többség a nagyobb üzletekben költi el ezt. Viszont a hozzájuk betérő nyugdíjasok jellemzően egyben viszik magukkal az utalványt abban a borítékban, amiben megkapták, és az üzletben a pénztárost kérik meg, hogy tépje le azt az összegnyi utalványt, amennyi a vásárlásuk értéke. Náluk megvan a vásárlókkal a bizalmi viszony, szívesen segítenek is bárkinek, aki ezt kéri. 

Fontos tudni, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványon hideg élelmiszert lehet vásárolni. 

Mi a teendő, ha megsérül az utalvány?

Mit kell tenni, ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány megsérül? Ez esetben a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja részére. A MÁK a beküldött utalványt megvizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt válaszlevélben értesíti. Amennyiben a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor csere utalványt küldenek postai úton.

 

