Nyílt napon mutatják meg magukat a fogyatékkal élők a zalai városban

Október 11-én, szombaton a fogyatékkal élők nyílt napját tartják Nagykanizsán, a Halis István Városi Könyvtárban 9 órától. Az esemény megnyitóján köszöntőt mond Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere és Benke Dániel, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. Ezt követően bemutatkozik a "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete, majd a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete. A továbbiakban 10 órakor Kardos Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa és Vidéke Egyesület elnöke tart előadást Életünk Dél-Zalában címmel. Ezután a Rolldance kerekesszékes tánccsoport szerepel, majd a Miklósfai Szirének.