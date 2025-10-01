Felvonultak a rendőrök a Balatonnál - zalaiak koordinálták a nagy akciót

Mint minden évben, idén is a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság hangolta össze hangolja össze Somogy, Zala, Veszprém és Fejér vármegye főkapitányságai, valamint a társszervek, önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységét. A szervezet május közepétől szeptember végéig dolgozott, azért, hogy a nyári szezon megnövekedett vendégforgalma miatti többletfeladatokat eredményesen tudják megoldani a Balaton és a Velencei-tó térségében. Közös céljuk minden évben az, hogy a frekventált helyeken megelőzzék, illetve felderítsék a bűncselekményeket, a közlekedési baleseteket és a szabálysértéseket. A megelőzést is kiemelt feladatuknak tekintették, ezért kiemelt rendőri jelenlét mellett a helyi lakosok és a térségbe érkező vendégekhez bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat, felhívásokat juttattak el.

A nyári szezon idején a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság fogta össze a rendőrségi feladatokat Fotó: rendőrség

A zalai rendőrség koordinálta feladatokat, melyeket a balatoni nyár idején a szezon biztonsága érdekében végeztek

Minden esztendőben más vármegye koordinálja a BKKB munkáját, idén ezt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság végezte. Szeptember 30-án, Vonyarcvashegyen, a Zenit Hotelben tartották az idényzáró plenáris ülést. A nyári hónapok munkáját dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, a BKKB idei soros elnöke és Kovács Béla rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes összegezte. Az értékelésben elhangzott, hogy az eredményes és zökkenőmentes összefogásnak köszönhetően sem a helyi lakosok, sem az üdülni és pihenni vágyók biztonságát veszélyeztető kiemelt esemény nem történt - közölte a police.hu.

A nyári balatoni szezonban végzett munkát értékelték a BKKB idényzáró ülésén - a fotón dr. Vereckei Csaba, Zala vármegye rendőrfőkapitánya

Forrás: police.hu

Dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a munkát méltatva kiemelte: "évről-évre kiemelkedő szerepet kap az összehangolt, szakmailag kifogástalan rendőri tevékenység annak érdekében, hogy szavatolható legyen a hazánkba látogató turisták és a lakosság közbiztonságérzetének szilárd fenntartása".

A rendőrség máris készül a következő nyárra

A rendőrség már készül a következő balatoni nyári szezonra

Bár az idei BKKB munkája véget ért, de a rendőrség máris készül a következő nyárra: 20026-os szezonban a következő Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság fogja koordinálni a bizottság munkáját.