Felvonultak a rendőrök a Balatonnál - zalaiak koordinálták a nagy akciót
Az is hír, mégpedig jó hír, ha nem történik semmi kiemelkedő. Különösen igaz ez, ha bűncselekményekről, balesetekről van szó. Ez volt jellemző a nyári szezon idejére a térségben a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság beszámolója szerint.
A frekventált helyeken kiemelt rendőri jelenlét is fokozta a helyiek és nyaralók biztonságát Fotó: rendőrség
Mint minden évben, idén is a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság hangolta össze hangolja össze Somogy, Zala, Veszprém és Fejér vármegye főkapitányságai, valamint a társszervek, önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységét. A szervezet május közepétől szeptember végéig dolgozott, azért, hogy a nyári szezon megnövekedett vendégforgalma miatti többletfeladatokat eredményesen tudják megoldani a Balaton és a Velencei-tó térségében. Közös céljuk minden évben az, hogy a frekventált helyeken megelőzzék, illetve felderítsék a bűncselekményeket, a közlekedési baleseteket és a szabálysértéseket. A megelőzést is kiemelt feladatuknak tekintették, ezért kiemelt rendőri jelenlét mellett a helyi lakosok és a térségbe érkező vendégekhez bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat, felhívásokat juttattak el.
A zalai rendőrség koordinálta feladatokat, melyeket a balatoni nyár idején a szezon biztonsága érdekében végeztek
Minden esztendőben más vármegye koordinálja a BKKB munkáját, idén ezt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság végezte. Szeptember 30-án, Vonyarcvashegyen, a Zenit Hotelben tartották az idényzáró plenáris ülést. A nyári hónapok munkáját dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, a BKKB idei soros elnöke és Kovács Béla rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes összegezte. Az értékelésben elhangzott, hogy az eredményes és zökkenőmentes összefogásnak köszönhetően sem a helyi lakosok, sem az üdülni és pihenni vágyók biztonságát veszélyeztető kiemelt esemény nem történt - közölte a police.hu.
Dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a munkát méltatva kiemelte: "évről-évre kiemelkedő szerepet kap az összehangolt, szakmailag kifogástalan rendőri tevékenység annak érdekében, hogy szavatolható legyen a hazánkba látogató turisták és a lakosság közbiztonságérzetének szilárd fenntartása".
A rendőrség már készül a következő balatoni nyári szezonra
Bár az idei BKKB munkája véget ért, de a rendőrség máris készül a következő nyárra: 20026-os szezonban a következő Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság fogja koordinálni a bizottság munkáját.