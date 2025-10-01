október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szezonzáró

1 órája

Felvonultak a rendőrök a Balatonnál - zalaiak koordinálták a nagy akciót

Címkék#Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság#rendőrség#BKKB#nyár#szezon

Az is hír, mégpedig jó hír, ha nem történik semmi kiemelkedő. Különösen igaz ez, ha bűncselekményekről, balesetekről van szó. Ez volt jellemző a nyári szezon idejére a térségben a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság beszámolója szerint.

Keszey Ágnes
Felvonultak a rendőrök a Balatonnál - zalaiak koordinálták a nagy akciót

A frekventált helyeken kiemelt rendőri jelenlét is fokozta a helyiek és nyaralók biztonságát Fotó: rendőrség

Mint minden évben, idén is a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság  hangolta össze hangolja össze Somogy, Zala, Veszprém és Fejér vármegye főkapitányságai, valamint a társszervek, önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységét. A szervezet május közepétől szeptember végéig dolgozott, azért, hogy a nyári szezon megnövekedett vendégforgalma miatti többletfeladatokat eredményesen tudják megoldani a Balaton és a Velencei-tó térségében. Közös céljuk minden évben az, hogy a frekventált helyeken megelőzzék, illetve felderítsék a bűncselekményeket, a közlekedési baleseteket és a szabálysértéseket. A megelőzést is kiemelt feladatuknak tekintették, ezért kiemelt rendőri jelenlét mellett a helyi lakosok és a térségbe érkező vendégekhez  bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat, felhívásokat juttattak el. 

Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság, nyári szezon
A nyári szezon idején a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság fogta össze a rendőrségi feladatokat Fotó: rendőrség

A zalai rendőrség koordinálta feladatokat, melyeket a balatoni nyár idején a szezon biztonsága érdekében végeztek 

Minden esztendőben más vármegye koordinálja a BKKB munkáját, idén ezt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság végezte. Szeptember 30-án, Vonyarcvashegyen, a Zenit Hotelben tartották az idényzáró plenáris ülést. A nyári hónapok munkáját dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, a BKKB idei soros elnöke és  Kovács Béla rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes összegezte. Az értékelésben elhangzott, hogy  az eredményes és zökkenőmentes összefogásnak köszönhetően sem a helyi lakosok, sem az üdülni és pihenni vágyók biztonságát veszélyeztető kiemelt esemény nem történt - közölte a police.hu.

A nyári balatoni szezonban végzett munkát értékelték a BKKB idényzáró ülésén - a fotón dr. Vereckei Csaba, Zala vármegye rendőrfőkapitánya
Forrás: police.hu 

Dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a munkát méltatva kiemelte:  "évről-évre kiemelkedő szerepet kap az összehangolt, szakmailag kifogástalan rendőri tevékenység annak érdekében, hogy szavatolható legyen a hazánkba látogató turisták és a lakosság közbiztonságérzetének szilárd fenntartása".

A rendőrség máris készül a következő nyárra

A rendőrség már készül a következő balatoni nyári szezonra

Bár az idei BKKB munkája véget ért, de a rendőrség máris készül a következő nyárra: 20026-os szezonban a következő Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság  fogja koordinálni a bizottság munkáját. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu