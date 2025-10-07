október 7., kedd

Idősek napja

18 perce

Csendesen kezdődött, majd előkerült a harmonika és nótaszóval zárult az ünnepség a zalai községben (galéria)

Októbertől számos településen rendeznek ünnepséget az időseknek. Az elmúlt hétvégén Nova önkormányzata köszöntötte a szépkorúakat.

Korosa Titanilla
Csendesen kezdődött, majd előkerült a harmonika és nótaszóval zárult az ünnepség a zalai községben (galéria)

Nova időseit köszöntötték

Fotó: Simon Balázs

Nova 60 év feletti lakosait köszöntötték szombaton a művelődési házban.

Nova - Horváth Jánosnét köszöntötte a testület
Nova legidősebb lakóját, a 95 esztendős Horváth Jánosné Edit nénit otthonában köszöntötték. Balról Németh Ágnes aljegyző, Németh József polgármester, Porkoláb Istvánné és Farkasné Horváth Anita önkormányzati képviselők
Fotó: Simon Balázs

A hagyományos ünnepségen Németh József, a göcseji község polgármestere mondott köszöntőt, s elmondta: ezzel a rendezvénnyel is szeretnék kifejezni hálájukat és tiszteletüket azért, amit az idősek generációja tett. Tapasztalatuk, bölcsességük és szeretetük felbecsülhetetlen érték.

Nova időseit köszöntötték

- Önök a példaképeink és arra ösztönöznek minket, hogy jobbak legyünk – fogalmazott Németh József. - Önök azok, akik megmutatták, hogy az élet minden szakaszában van lehetőség tanulásra, növekedésre és boldogulásra.

Az idősek napja Nován a továbbiakban műsorral telt, felléptek a helyi óvodások, majd operett- és retró slágereket énekelt Debrei Zsuzsa és Both Gábor. Az est vacsorával és harmonikaszóval, nótázással ért véget, s ajándékkal is kedveskedett az önkormányzat a nyugdíjasoknak.

Idősek napja Nován

Fotók: Korosa Titanilla

 

 

