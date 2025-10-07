2 órája
Csendesen kezdődött, majd előkerült a harmonika és nótaszóval zárult az ünnepség a zalai községben (galéria)
Októbertől számos településen rendeznek ünnepséget az időseknek. Az elmúlt hétvégén Nova önkormányzata köszöntötte a szépkorúakat.
Nova időseit köszöntötték
Fotó: Simon Balázs
Nova 60 év feletti lakosait köszöntötték szombaton a művelődési házban.
A hagyományos ünnepségen Németh József, a göcseji község polgármestere mondott köszöntőt, s elmondta: ezzel a rendezvénnyel is szeretnék kifejezni hálájukat és tiszteletüket azért, amit az idősek generációja tett. Tapasztalatuk, bölcsességük és szeretetük felbecsülhetetlen érték.
- Önök a példaképeink és arra ösztönöznek minket, hogy jobbak legyünk – fogalmazott Németh József. - Önök azok, akik megmutatták, hogy az élet minden szakaszában van lehetőség tanulásra, növekedésre és boldogulásra.
Az idősek napja Nován a továbbiakban műsorral telt, felléptek a helyi óvodások, majd operett- és retró slágereket énekelt Debrei Zsuzsa és Both Gábor. Az est vacsorával és harmonikaszóval, nótázással ért véget, s ajándékkal is kedveskedett az önkormányzat a nyugdíjasoknak.
