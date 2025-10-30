október 30., csütörtök

Az ország egyetlen női tűzszerésze látogat a zalai városba

Benedek Bálint

Nagykanizsán, a Halis-könyvtárban november 5-én, szerdán 17 órakor az ingyenes "Hadak útján" - Hadtörténeti előadássorozat keretében izgalmas előadásra várják a látogatókat. A Tűszszerész a bombák földjén című vetített képes előadást Fazekas Judit, Magyarország egyetlen I. osztályú női tűzszerésze, a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred zászlósa tartja.

 

