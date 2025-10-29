október 29., szerda

Hold a távcsövőn át

16 perce

Nézz fel a csillagos égre, pontosan ekkor!

Folytatódik az Apáczai Művelődési Központban a kedvelt ismeretterjesztő sorozat, a Csillagleső esték, méghozzá a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület, valamint a Vega Csillagászati Egyesület szervezésében. Október 31-én, pénteken 18 órakor Bánfalvi Péter amatőrcsillagász tart távcsöves bemutatót.

Mozsár Eszter

A zalaegerszegi programon a Hold és a Szaturnusz lesz a téma. A részvétel díjtalan, mindenki szeretettel várnak a szervezők. 

 

