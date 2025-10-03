1 órája
Nesze neked, rákfarok! Ha ínyenc vagy, ezt akkor se edd meg: fémdarabok vannak benne
Egy Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot, egészen pontosan fémdarabokat azonosítottak. S hogy mi közünk ehhez? Nos, egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is került a "hibás" termékből.
Az Európai Unió gyorsriasztási rendszere jelezte a problémát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (is). Az NKFH pedig azonnal felvette a kapcsolatot a hazai forgalmazóval, a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel. A hatóság közleményéből kiderül, a cég a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, s gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. Az NKFH arra hívja fel a figyelmet: aki vásárolt ebből a termékből, semmiképpen ne fogyassza el!
• A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
• Márka: Blue
• Tételszám: TZO 24061
• MMI: 30/06/2026
• Kiszerelés: 1 kg