Európai riasztás

1 órája

Nesze neked, rákfarok! Ha ínyenc vagy, ezt akkor se edd meg: fémdarabok vannak benne

Egy Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot, egészen pontosan fémdarabokat azonosítottak. S hogy mi közünk ehhez? Nos, egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is került a "hibás" termékből.

Zaol.hu

Az Európai Unió gyorsriasztási rendszere jelezte a problémát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (is). Az NKFH pedig azonnal felvette a kapcsolatot a hazai forgalmazóval, a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel. A hatóság közleményéből kiderül, a cég a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, s gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. Az NKFH arra hívja fel a figyelmet: aki vásárolt ebből a termékből, semmiképpen ne fogyassza el!

rákfarok
A Kínában előállított rákfarokban fémdarabok lehetnek.
Forrás: NKFH

A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Márka: Blue

Tételszám: TZO 24061

MMI: 30/06/2026

Kiszerelés: 1 kg

 

