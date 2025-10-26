október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Tömeg

1 órája

A bolhapiac és a koszorúkínálat rengeteg embert vonzott a zalai városban (galéria)

Címkék#koszorú#Vásárcsarnok#sütödék#Nagykanizsa#hurka#bolhapiac

Hatalmas tömeg árasztotta el nagykanizsai Vásárcsarnokot vasárnap. Sokakat az ilyenkor népszerű bolhapiac csábította, míg mások a virágok és a koszorúk között válogattak. Képriportunkat a cikkben találják olvasóink.

Benedek Bálint
A bolhapiac és a koszorúkínálat rengeteg embert vonzott a zalai városban (galéria)

A népszerű bolhapiac renegeteg érdeklődőt vonzott a nagykanizsai Vásárcsarnok parkolójába

Fotó: Szakony Attila

A Vásárcsarnok parkolójában a népszerű bolhapiacon is sokan nézelődtek, ám a csarnokban szinte már megmozdulni sem lehetett annyian gyűltek össze. A mozgólépcső körül a sütödék előtt kígyóztak a sorok, mindegyik asztalnál válltól-vállig reggeliztek az emberek. Hurka, kolbász, sült pecsenyehús és rántott hekk egy szelet vastag kenyérrel, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük. Néhány vásárlót inkább csak a virágok érdekeltek: krizantém szálasan, cserépben és koszorúba kötve sorakozott az asztalokon. Az olcsóbb árkategóriát képviselő retró "fröccsöntött" műanyag koszorúk mellett az igényes, fenyő, moha és toboz alapokra "szerelt" sírdíszek is elárasztották a csarnokot. Az árak asztalról asztalra változtak, de láttunk 2000 forintért és majdnem 10 ezer forintért is koszorút.

népszerű bolhapiac
Népszerű bolhapiac: a Vásárcsarnokban a mozgólépcső körüli sütödéknél alig lehetett elférni
Fotó: Szakony Attila

Népszerű bolhapiac: mécsesek és kincsek

A virágdíszeket, a mécseseket áruló vállalkozók és zöldség-gyümölcs kereskedők közé beékelődött néhány "bolhás" árus, akik kincseiket kínálták a vásárlóknak. Sőt több helyen Labubu figurákat is árusítottak a gyerekek legnagyobb örömére. Minden más Szakony Attila fotóriporter fotóin, nézzenek körül virtuálisan is a nagykanizsai Vásárcsarnokban. Íme a képgaléria:

Vasárnap délelőtt a Nagykanizsai Vásárcsarnokban

Fotók: Szakony Attila

 

 

