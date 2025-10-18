Nem BMW, nem Tesla – kitalálja, mi Magyarország kedvenc autója?

Az adatkeresés előtt kisebb véleménykutatást végeztünk baráti körben, akik régen a Ladára szavaztak volna, a mostani világban pedig a Suzukira adták le voksukat. Vajon igazuk lett? Valóban ezt viszik leginkább a magyarok? Nézzük, hogy melyek a népszerű autómárkák Magyarországon.

S hogy melyek a népszerű autómárkák Magyarországon? Hosszú évek óta hasonló az eredmény.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Népszerű autómárkák Magyarországon, van, ami verhetetlen

A mesterséges intelligencia gyűjtése alapján a Suzuki valóban verhetetlen az autópiacon. 2024-ben toronymagasan vezetett a 13 százalékos piaci részesedéssel, ami az elmúlt évben 15 732 darab új személyautó vásárlását jelentette. Második helyen áll a Toyota, a harmadik és negyedik a kedvencek listáján a Škoda és a Ford. Természetesen a modellekre is rákerestettünk: 2024-ben a Suzuki Vitara volt a legkelendőbb, de a Suzuki C-Cross és a Suzuki Octavia is hasított. A Suzuki Swiftet még mindig sokan választják a kisautók piacán.

A kimutatásokból azt is megtudhattuk, hogy egyre többen választanak elektromos autókat, tavaly 7 százalékos volt ez az arány. A prémium kategória győztese pedig nem más, mint a BMW. Az Opel és a Mitsubishik tekintetében sajnos lanyhulni látszik a kereslet, írja a jarmuipar.hu portál.

Milyen autóval közlekednek Zalában?

Erre nem kaptunk releváns választ, ám az AI egyből kidobta korábbi cikkünket, miszerint a statisztikák szerint mintegy 130 ezer személygépkocsit tartanak nyilván. Zalában ugyanúgy növekvő érdeklődés tapasztalható a használt elektromos és hibrid autók iránt. A luxusautók ritkábbak, ám van, mikor mi is kiszúrunk egy-egyet. Mindent egybe vetve, valószínűleg régiónkban is a Suzuki a legkeresettebb még mindig.