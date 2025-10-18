október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

3 órája

Nem BMW, nem Tesla – kitalálja, mi Magyarország kedvenc autója?

Címkék#kereslet#lista#autómárka

Többször foglalkoztunk portálunkon a legkeresettebb vagy éppen legolcsóbb járművekkel. Most arra kértük a mesterséges intelligenciát, hogy derítse ki, melyek a népszerű autómárkák Magyarországon, illetve Zalában. Lehet, hogy te is kitalálod?

Mozsár Eszter
Nem BMW, nem Tesla – kitalálja, mi Magyarország kedvenc autója?

Egy zalaegerszegi parkolóban bizony mindenféle márkát és modellt találunk.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az adatkeresés előtt kisebb véleménykutatást végeztünk baráti körben, akik régen a Ladára szavaztak volna, a mostani világban pedig a Suzukira adták le voksukat. Vajon igazuk lett? Valóban ezt viszik leginkább a magyarok? Nézzük, hogy melyek a népszerű autómárkák Magyarországon.

népszerű autómárkák Magyarországon
S hogy melyek a népszerű autómárkák Magyarországon? Hosszú évek óta hasonló az eredmény.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Népszerű autómárkák Magyarországon, van, ami verhetetlen

A mesterséges intelligencia gyűjtése alapján a Suzuki valóban verhetetlen az autópiacon. 2024-ben toronymagasan vezetett a 13 százalékos piaci részesedéssel, ami az elmúlt évben 15 732 darab új személyautó vásárlását jelentette. Második helyen áll a Toyota, a harmadik és negyedik a kedvencek listáján a Škoda és a Ford. Természetesen a modellekre is rákerestettünk: 2024-ben a Suzuki Vitara volt a legkelendőbb, de a Suzuki C-Cross és a Suzuki Octavia is hasított. A Suzuki Swiftet még mindig sokan választják a kisautók piacán. 

A kimutatásokból azt is megtudhattuk, hogy egyre többen választanak elektromos autókat, tavaly 7 százalékos volt ez az arány. A prémium kategória győztese pedig nem más, mint a BMW. Az Opel és a Mitsubishik tekintetében sajnos lanyhulni látszik a kereslet, írja a jarmuipar.hu portál

Milyen autóval közlekednek Zalában?

Erre nem kaptunk releváns választ, ám az AI egyből kidobta korábbi cikkünket, miszerint a statisztikák szerint mintegy 130 ezer személygépkocsit tartanak nyilván. Zalában ugyanúgy növekvő érdeklődés tapasztalható a használt elektromos és hibrid autók iránt. A luxusautók ritkábbak, ám van, mikor mi is kiszúrunk egy-egyet. Mindent egybe vetve, valószínűleg régiónkban is a Suzuki a legkeresettebb még mindig. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu