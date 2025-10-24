október 24., péntek

Salamon névnap

15°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent-Györgyi-diákok

3 órája

Legó a laborban - nem is gondolnád, mivel foglalkoznak ebben a zalai iskolában

Címkék#sejtmodell#inzulin#diák

A Nemzeti Tudósképző Akadémia Területi Képzési Központjaként több gyakorlatot tartottak idén a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, adta hírül az intézmény. A Kölcsey Labor népszerű, eddig több mint 140 Szent-Györgyi-diák regisztrált a központhoz tartozó középiskolákból.

Mozsár Eszter
Legó a laborban - nem is gondolnád, mivel foglalkoznak ebben a zalai iskolában

A gimnázium egykori diákja, Balatoni Bori a Kölcsey Laborban.

Forrás: Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium FB

A Kölcsey-gimnáziumban az érdeklődő diákoknak szeptember 4-én az egykori gimnazista, Balatoni Bori "Mit keres egy biológus a kvantumfizikusok között?" címmel tartott előadást. Szeptember 25-én és október 17-én a bioinformatika volt a téma, amikor a molekuláris törzsfakészítés rejtelmeiben mélyülhettek el a Szent-Györgyi-diákok. Október 16-án az eukarióta sejt és génexpresszió modellezése című foglalkozáson egy nagy méretű sejtmodellt építhettek LEGO elemekből, valamint a génkifejeződés folyamatába nyerhettek betekintést az inzulin és oxitocin hormonok szintézisének példáján. A Nemzeti Tudósképző Akadémia keretében a gyakorlatokat Boncz Dániel Szent-Györgyi vezető tanár tartotta.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu