Legó a laborban - nem is gondolnád, mivel foglalkoznak ebben a zalai iskolában

A Kölcsey-gimnáziumban az érdeklődő diákoknak szeptember 4-én az egykori gimnazista, Balatoni Bori "Mit keres egy biológus a kvantumfizikusok között?" címmel tartott előadást. Szeptember 25-én és október 17-én a bioinformatika volt a téma, amikor a molekuláris törzsfakészítés rejtelmeiben mélyülhettek el a Szent-Györgyi-diákok. Október 16-án az eukarióta sejt és génexpresszió modellezése című foglalkozáson egy nagy méretű sejtmodellt építhettek LEGO elemekből, valamint a génkifejeződés folyamatába nyerhettek betekintést az inzulin és oxitocin hormonok szintézisének példáján. A Nemzeti Tudósképző Akadémia keretében a gyakorlatokat Boncz Dániel Szent-Györgyi vezető tanár tartotta.