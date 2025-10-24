58 perce
Legó a laborban - nem is gondolnád, mivel foglalkoznak ebben a zalai iskolában
A Nemzeti Tudósképző Akadémia Területi Képzési Központjaként több gyakorlatot tartottak idén a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, adta hírül az intézmény. A Kölcsey Labor népszerű, eddig több mint 140 Szent-Györgyi-diák regisztrált a központhoz tartozó középiskolákból.
A gimnázium egykori diákja, Balatoni Bori a Kölcsey Laborban.
Forrás: Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium FB
A Kölcsey-gimnáziumban az érdeklődő diákoknak szeptember 4-én az egykori gimnazista, Balatoni Bori "Mit keres egy biológus a kvantumfizikusok között?" címmel tartott előadást. Szeptember 25-én és október 17-én a bioinformatika volt a téma, amikor a molekuláris törzsfakészítés rejtelmeiben mélyülhettek el a Szent-Györgyi-diákok. Október 16-án az eukarióta sejt és génexpresszió modellezése című foglalkozáson egy nagy méretű sejtmodellt építhettek LEGO elemekből, valamint a génkifejeződés folyamatába nyerhettek betekintést az inzulin és oxitocin hormonok szintézisének példáján. A Nemzeti Tudósképző Akadémia keretében a gyakorlatokat Boncz Dániel Szent-Györgyi vezető tanár tartotta.
