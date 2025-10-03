1 órája
Zalai falu étterme a gasztronómiai élvonalban! Egy hely, ahol a tökéletességre törekszenek
Zala vármegye aprófalvas világának egyik gyöngyszeme Nemesnép, már az Őrség kapujában. Az erdők ölelésében található, szoknyás haranglábjáról is ismert, egykori nemesek lakta faluban található a Noble’s Étterem, mely óriási sikert ért el és méltán iratkozott fel a nagyobb városok éttermei mellé konyhájával, és azzal is, hogy a a francia étteremkalauz a Gault&Millau értékelésén két chefsapkás kitüntetésben részesült. A nemesnépi étterem sikere kapcsán a tulajdonossal beszélgettünk.
A nemesnépi étterem, Noble’s rangos elismerésben részesült
Forrás: Noble’s Étterem
A nemesnépi étterem, a Noble’s tulajdonosa, Garamszegi Kristóf nagyon büszke erre az eredményre, nem véletlenül, hisz sok munka van ebben a díjban.
A Noble’s Étterem tökéletességre törekszik
Garamszegi Kristóf elöljáróban elmondta, hogy gyerekkori álma volt, hogy étterme legyen, s ez Nemesnépen vált valóra.
– Gyermekkorom óta nagy vágyam volt, hogy legyen egy saját éttermem, ahol tudom, hogy mit adok a vendégeknek - kezdte. - A szüleimnek köszönhetően már igen fiatalon belekóstolhattam a magas gasztronómiába és különleges fogásokat kóstolhattam. Ez az álmom valóra vált egy vidéki kisfaluban, Nemesnépen. A Noble’s Étteremben kiemelt figyelmet fordítunk a vendégekre, az étlapot is igyekszünk az ő igényeikhez mérten összeállítani, formálni – emelte ki, amelyben partnere Komáromi Márton séf, aki korábban Budapesten a MÁK bisztróban és Őriszentpéteren a Pajtában dolgozott, s ő képviseli a minőségi és magas gasztronómiát. - A nemesnépi vendéglátóhellyel a tervem az volt, hogy egy olyan bisztró jellegű éttermet hozzunk létre a térségben, ahol lehet finomakat enni megfizethető áron, fine dining stílusban, mégis olyan köntösben, amit nem mindennap kap meg az ember, amit nem főznek meg otthon – hangsúlyozta. - Mindegy mit készítünk, a lényeg az, hogy az tökéletes legyen. Mindezt helyi alapanyagokból, megmutatva a zalai vidék gasztronómiájának sokszínűségét. Közben azért többféle utat is bejártunk, hogy megerősödjünk, de nem tértünk el teljesen a kitűzött céltól.
Törekvéseiket megkoronázta a Gault&Millau megtisztelő elismerése.
- Amivel véleményünk szerint kiérdemeltük, hogy a Gault&Millau értékeljen bennünket az az egyik étlapunk volt, melyen öt főétel szerepelt, volt közte rántott hús és pörkölt, de volt egy ötfogásos degusztáció is, s az inspektorok ezt kóstolták meg a borkínálattal együtt és ez nyerte el tetszésüket. De hozzájárult az alapanyagok felhasználása, a hely szelleme, a kiszolgálás kedvessége is. Ez az elismerés számunkra nem csupán rangos szakmai díj, hanem visszajelzés arról, hogy a szenvedéllyel és elhivatottsággal végzett munkánk valódi értéket teremt, nagy öröm, hogy észrevették törekvéseinket. A Gault&Millau megtisztelő elismerése újabb motiváció számunkra, hogy minden egyes nap a legjobbat nyújtsuk, és minden fogásban ott legyen a szívünk. Az értékelés a valóságot tükrözi, de persze mindig van min javítani.
Mérföldkő az országos elismerés a nemesnépi étterem életében
Hozzátette, hogy négy éve működik a Noble’s Étterem Nemesnépen. A Gault&Millau rangos elismerése egyben mérföldkő, megerősíti őket abban, hogy van létjogosultságuk a magyar gasztronómiában és haladniuk kell a kijelölt úton.
- Gondolni kell a helyi lakosságra és azokra is, akik a degusztációt keresik, különlegességre vágynak, mindezt fenntarthatóan – hangsúlyozta, majd arról is beszámolt, hogy októberben nyitják meg éttermüket Csesztregen ugyancsak Noble’s néven az eddigi étlappal, hogy a nemesnépi fő helyet megújítsák.
Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk - tartja a régi közmondás. S bár eleink bölcsességét nem szeretném megcáfolni, csupán finomítani: életünket jobbíthatja az evés öröme. Mert egy minőségi alapanyagokból, gondosan elkészített étel nem csak táplálékul szolgál, hanem élmény is lehet. Az ízek emlékeket idéznek fel, régi, hagyományos étkek visszarepíthetnek minket korábbi korokba, anyáink, nagyanyáink konyhájába. A környékbeli termények felhasználásával az anyaföld, a gondos gazda munkája előtt is tisztelgünk. Ezért is gondolom, hogy az evés nem pusztán létfenntartásunkat szolgálja, élményt adó örömforrás is lehet. A gasztronómia világában egyre többen vallják mindezt. Zalában is szép számmal vannak olyan éttermek, melyek egyedisége és minősége kitűnik a többiek közül.
Ezt olvasta már?
Ezek a legjobb éttermek most Zalában - a polgármester is gratulált a díjazottaknak