Zalai falu étterme a gasztronómiai élvonalban! Egy hely, ahol a tökéletességre törekszenek

A nemesnépi étterem, a Noble’s tulajdonosa, Garamszegi Kristóf számolt be a Gault&Millau rangos elismeréséről

Forrás: ZH

Garamszegi Kristóf elöljáróban elmondta, hogy gyerekkori álma volt, hogy étterme legyen, s ez Nemesnépen vált valóra.

– Gyermekkorom óta nagy vágyam volt, hogy legyen egy saját éttermem, ahol tudom, hogy mit adok a vendégeknek - kezdte. - A szüleimnek köszönhetően már igen fiatalon belekóstolhattam a magas gasztronómiába és különleges fogásokat kóstolhattam. Ez az álmom valóra vált egy vidéki kisfaluban, Nemesnépen. A Noble’s Étteremben kiemelt figyelmet fordítunk a vendégekre, az étlapot is igyekszünk az ő igényeikhez mérten összeállítani, formálni – emelte ki, amelyben partnere Komáromi Márton séf, aki korábban Budapesten a MÁK bisztróban és Őriszentpéteren a Pajtában dolgozott, s ő képviseli a minőségi és magas gasztronómiát. - A nemesnépi vendéglátóhellyel a tervem az volt, hogy egy olyan bisztró jellegű éttermet hozzunk létre a térségben, ahol lehet finomakat enni megfizethető áron, fine dining stílusban, mégis olyan köntösben, amit nem mindennap kap meg az ember, amit nem főznek meg otthon – hangsúlyozta. - Mindegy mit készítünk, a lényeg az, hogy az tökéletes legyen. Mindezt helyi alapanyagokból, megmutatva a zalai vidék gasztronómiájának sokszínűségét. Közben azért többféle utat is bejártunk, hogy megerősödjünk, de nem tértünk el teljesen a kitűzött céltól.

Törekvéseiket megkoronázta a Gault&Millau megtisztelő elismerése.

Forrás: Noble’s Étterem

- Amivel véleményünk szerint kiérdemeltük, hogy a Gault&Millau értékeljen bennünket az az egyik étlapunk volt, melyen öt főétel szerepelt, volt közte rántott hús és pörkölt, de volt egy ötfogásos degusztáció is, s az inspektorok ezt kóstolták meg a borkínálattal együtt és ez nyerte el tetszésüket. De hozzájárult az alapanyagok felhasználása, a hely szelleme, a kiszolgálás kedvessége is. Ez az elismerés számunkra nem csupán rangos szakmai díj, hanem visszajelzés arról, hogy a szenvedéllyel és elhivatottsággal végzett munkánk valódi értéket teremt, nagy öröm, hogy észrevették törekvéseinket. A Gault&Millau megtisztelő elismerése újabb motiváció számunkra, hogy minden egyes nap a legjobbat nyújtsuk, és minden fogásban ott legyen a szívünk. Az értékelés a valóságot tükrözi, de persze mindig van min javítani.