Nem csak beszéltek a szívükről, tettek is érte a zalai város idősei
A Lenti Idősügyi Tanács szervezett a város aktív időseinek kerékpártúrát a szív világnapja alkalmából.
A Tekerj a szívedért programon a szív egészségére, az érrendszeri betegségek megelőzésére és az egészséges életmód jelentőségére hívta fel a figyelmet köszöntőjében Molnár Adrienn, a város idősügyekért felelős alpolgármestere.
Az eseményen tettek is a résztvevők a szívük egészségéért, s mivel erre az egyik legjobb mozgásforma a kerékpározás, ennek megfelelően Lentiből indultak biciklitúrára a városrészekbe. Indulás előtt a Lenti Rendőrkapitányság munkatársai tartottak előadást a baleset- és bűnmegelőzésről.
