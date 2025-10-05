október 5., vasárnap

Nem csak beszéltek a szívükről, tettek is érte a zalai város idősei

A Lenti Idősügyi Tanács szervezett a város aktív időseinek kerékpártúrát a szív világnapja alkalmából.

Korosa Titanilla

A Tekerj a szívedért programon a szív egészségére, az érrendszeri betegségek megelőzésére és az egészséges életmód jelentőségére hívta fel a figyelmet köszöntőjében Molnár Adrienn, a város idősügyekért felelős alpolgármestere.

Lenti
A szív világnapja alkalmából pattantak kerékpárra az idősek Lentiben
Forrás:  ZH

Az eseményen tettek is a résztvevők a szívük egészségéért, s mivel erre az egyik legjobb mozgásforma a kerékpározás, ennek megfelelően Lentiből indultak biciklitúrára a városrészekbe. Indulás előtt a Lenti Rendőrkapitányság munkatársai tartottak előadást a baleset- és bűnmegelőzésről. 


 

 

