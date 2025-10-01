Döbbenet! Negyedév alatt 16 milliárdot(!) csaltak ki az online bűnözők Magyarországon

Az adatsort az Országos Rendőr-főkapitányság tette közzé a police.hu oldalon, jelezve: az ügyfelek megtévesztésén alapuló csalások a pénzügyi szektor egyik legsúlyosabb kihívásává váltak, és a csalók jellemzően az emberek bizalmára és figyelmetlenségére építenek.

Az együttműködést dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, Báthori Krisztián, az MBH Bank bankbiztonsági ügyvezető igazgatója és Szeniczey Gergő, az MBH Bank compliance és csalásmegelőzési ügyvezető igazgatója erősítette meg.

Forrás: police.hu

Éppen ezért az MBH Bank és az ORFK szorosabbra fűzte partnerségét a digitális térben elkövetett, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, hatékonyabb felderítése érdekében, a csalók ugyanis egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megtéveszteni az embereket, s valósnak tűnő weboldalakkal, hamis e-mailekkel, SMS-ekkel s telefonhívásokkal akarnak hozzáférést szerezni az ügyfelek banki adataihoz.