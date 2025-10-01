október 1., szerda

Harcban a brigantikkal

27 perce

Döbbenet! Negyedév alatt 16 milliárdot(!) csaltak ki az online bűnözők Magyarországon

Címkék#biztonság#MBH Bank#csalás#bűncselekmény#ORFK

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint idén a második negyedévben 7,89 milliárd forintot szereztek meg online bűnözők magyar számlatulajdonosoktól, 6,09 milliárd forintot átutalásokkal, 1,8 milliárdot pedig kártyás csalásokkal kaparintottak meg..

Zaol.hu

Az adatsort az Országos Rendőr-főkapitányság tette közzé a police.hu oldalon, jelezve: az ügyfelek megtévesztésén alapuló csalások a pénzügyi szektor egyik legsúlyosabb kihívásává váltak, és a csalók jellemzően az emberek bizalmára és figyelmetlenségére építenek.

Az együttműködést dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, Báthori Krisztián, az MBH Bank bankbiztonsági ügyvezető igazgatója és Szeniczey Gergő, az MBH Bank compliance és csalásmegelőzési ügyvezető igazgatója erősítette meg.
Forrás: police.hu

Éppen ezért az MBH Bank és az ORFK szorosabbra fűzte partnerségét a digitális térben elkövetett, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, hatékonyabb felderítése érdekében, a csalók ugyanis egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megtéveszteni az embereket, s valósnak tűnő weboldalakkal, hamis e-mailekkel, SMS-ekkel s telefonhívásokkal akarnak hozzáférést szerezni az ügyfelek banki adataihoz. 

 

