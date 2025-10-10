Navracsics Tibor Zalaegerszegen: 65 milliárd forint jut a Versenyképes Járások Programra (galéria)

Mint mondta, az október 15-én megjelenő pályázati felhívások nagy mértékben támaszkodnak az önkormányzatok által elfogadott projektlistákra, a már elkezdett projektekre. „Célunk, hogy az év első hónapjaiban már meg tudjuk kötni a megállapodásokat, a támogatási szerződéseket, és adott esetben a pénzt is oda tudjuk adni az önkormányzatoknak a projektek finanszírozására”, jelezte dr. Navracsics Tibor. A cél az, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen, hangzott el. Ezért nem zárkóznak el attól, hogy közép- és hosszú távon a Versenyképes Járások Programot, de akár a teljes önkormányzati rendszert még inkább hozzáigazítsák az önkormányzatok igényeihez.

A 2026. évi Versenyképes Járások Program keretösszege szintén 65 milliárd forint lesz. Balaicz Zoltán, dr. Navracsics Tibor és Szita Károly az MJVSZ sajtótájékoztatóján pénteken Zalaegerszegen

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Navracsics Tibor: tárgyalásokat kezdenek az önkormányzatokkal

A miniszter bejelentette továbbá, hogy még az ősszel megkezdik a tárgyalásokat a MJVSZ-szel és más önkormányzati szövetségekkel azokról a problémákról, amelyeket kezelni kell egy jövőbeni önkormányzati törvénnyel vagy módosítási sorozattal. „Az újabb tárgyalássorozat reményeink szerint elvezet majd egy olyan törvényjavaslat-koncepcióhoz vagy tervezethez, amely nagyjából bírja majd az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek támogatását”, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Emlékeztetett arra, hogy a Versenyképes Járások Programot és az önazonosság védelméről szóló törvényt is úgy készítették elő, hogy több mint kétezer önkormányzati szereplővel konzultáltak.

Nem vitatják a szolidaritási adót

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke azt mondta, hogy a megyei jogú városok nem vitatják a szolidaritási adót. Kiemelte, hogy azok az önkormányzatok, amelyek területén komoly ipar van és jelentős iparűzési adóval rendelkeznek, igenis segítsék azokat a településeket, amelyeken nincs ipar és abból adódó bevétel. Hozzátette, ennek fizetési módja viszont változtatásra szorul. Hasonlóképpen az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozhatósága, amit szintén jeleztek dr. Navracsics Tibornak.

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az MJVSZ közgyűlésének második napján tartott előadást Zalaegerszegen.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Együttműködést is hozott

A Versenyképes Járások Programnak van értelme és létjogosultsága, hangsúlyozta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, az MJVSZ Területfejlesztési Bizottságának elnöke a sajtótájékoztatón. Mint mondta, az érintett településekkel és polgármesterekkel teljes egyetértésben indították el a programot. Azonkívül, hogy a falvak fejlesztési forrásokhoz jutottak, és beruházásokat valósítottak meg, párbeszédet és együttműködést is eredményezett a Versenyképes Járások Program.