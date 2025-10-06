Napsütés, csapadék, enyhén melegedő idő - ilyen az őszi hétkezdet időjárása

A ma délutáni borongós időt késő este, éjszaka futó záporok követik. Bár reggel sok helyen köd várható, ez hamar feloszlik és napsütésnek is örülhetünk. Az esernyőket viszont ne hagyjuk otthon, mert napközben futó záporok előfordulhatnak. A kabát, sőt a sapka is elkél, hiszen élénk szélre számíthatunk kedden - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Holnap már kicsit melengetőbb lesz a idő: a Köpönyeg.hu adatai szerint mai 14 fokos csúcshőmérséklet holnapra 16-17 fokig emelkedik.