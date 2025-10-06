október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Napsütés, csapadék, enyhén melegedő idő - ilyen az őszi hétkezdet időjárása

Címkék#napsütés#időjárás#hőmérséklet

Holnap szinte minden időjárási tényezőt megtapasztalhatunk: lesznek borús felhők, napsütés, kisebb eső és élénkebb szél is. A hőmérséklet viszont enyhén emelkedik.

Keszey Ágnes
Napsütés, csapadék, enyhén melegedő idő - ilyen az őszi hétkezdet időjárása

Forrás: Illusztráció, Pixabay

A ma délutáni borongós időt késő este, éjszaka futó záporok követik.  Bár reggel sok helyen köd várható, ez hamar feloszlik és napsütésnek is örülhetünk. Az esernyőket viszont ne hagyjuk otthon, mert napközben futó záporok előfordulhatnak. A kabát, sőt a sapka is elkél, hiszen élénk szélre számíthatunk kedden - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. 

Holnap már kicsit melengetőbb lesz a idő: a Köpönyeg.hu adatai szerint mai 14 fokos csúcshőmérséklet holnapra 16-17 fokig emelkedik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu