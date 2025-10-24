Az unió szabályozza, a rendőr büntethet miatta - lehet, hogy te is félreérted ezt a KRESZ-szabályt

Ma már minden új autóban kötelező a motor beindításával automatikusan működő nappali menetfény, de nem mindig elég csak ezt használni világításként. Tegyük tisztába a kérdést: mikor elég a nappali menetfény és mikor kell a tompított fényszórót használni?

Hogy mikor elég a nappali menetfény és mikor kell a tompított fényszóró, arról Horváth Csaba beszélt

Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Nappali menetfény használata - szakértőt kérdeztünk

A témában megkerestük közlekedési szakértőnket, Horváth Csaba, a lenti műszaki mentők, a Rescue Lenti vezetőjét.

- A KRESZ azt írja elő, hogy lakott területen kívül a gépjárművet tompított fényszóróval, vagy menetjelző lámpával ki kell világítani – kezdte. - A 2011 után gyártott járművek már eleve úgy kerülnek forgalomba, hogy a nappali menetfény világítással rendelkeznek. Az ez idő előtt gyártott járműveket fel lehet szerelni ilyennel, de nem kötelező.

A nappali menetfény egy alacsony fogyasztású, elől elhelyezett fényforrás, amelynek célja, hogy nappal is láthatóvá tegye az autót a forgalomban. Fontos viszont tudni, hogy csak elől világít, a hátsó lámpákat nem kapcsolja be és nem világítja meg az utat. A nappali menetfény használata egyszerűen működik adott gépjárműveknél, mert automatikusan felkapcsol, amikor a gyújtást ráadjuk a kocsira.

- A nappali menetfény nem világítja meg az útfelületet, nem lehet vele kiváltani a tompított fényszórót, csak arra van, hogy az autó láthatóságát szemből, nappal, normál láthatósági viszonyok között biztosítsa. De mikor ködös, esős az idő, esik a hó, akkor már a tompított fényszórót kel használni.

Erre is van uniós szabály

Horváth Csaba kifejtette, hogy a 2011 előtt forgalomban helyezett gépkocsikat is fel lehet szerelni nappali menetfény világítással, ám arra figyelni kell - jogszabály írja elő - , hogy milyen európai uniós jóváhagyási jellel – „E” betűvel – kell rendelkeznie ennek a világító berendezésnek és megvan az előírás arra is, hogy az autón hova lehet ezeket felszerelni. A kínai gyártmány nem biztos, hogy jó választás lesz.

Tompított fényszóró

A tompított fényszóró a nappali menetfénnyel szemben éjszakai és rossz látási viszonyok melletti közlekedéshez szükséges. Elől erősebb fényt ad, ami megvilágítja az utat, a hátsó helyzetjelző lámpákat is bekapcsolja és kézi vezérléssel kapcsolható.