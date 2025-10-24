35 perce
Az unió szabályozza, a rendőr büntethet miatta - lehet, hogy te is félreérted ezt a KRESZ-szabályt
Az előttünk álló hétvégén lesz esedékes az óraátállítás, ez megzavarhatja az emberek ritmusát. Korábban lesz sötét, ami nagyobb odafigyelést kíván minden közlekedőtől, a járművek kivilágításáról se feledkezzünk meg. Aki megszegi a KRESZ erre vonatkozó szabályait, büntetést is kaphat. Mutatjuk, mikor kell nappali menetfény, és mikor tompított fényszóró.
A nappali menetfény használatának is megvannak a szabályai
Fotó: archív / Pezzetta Umberto
Ma már minden új autóban kötelező a motor beindításával automatikusan működő nappali menetfény, de nem mindig elég csak ezt használni világításként. Tegyük tisztába a kérdést: mikor elég a nappali menetfény és mikor kell a tompított fényszórót használni?
Nappali menetfény használata - szakértőt kérdeztünk
A témában megkerestük közlekedési szakértőnket, Horváth Csaba, a lenti műszaki mentők, a Rescue Lenti vezetőjét.
- A KRESZ azt írja elő, hogy lakott területen kívül a gépjárművet tompított fényszóróval, vagy menetjelző lámpával ki kell világítani – kezdte. - A 2011 után gyártott járművek már eleve úgy kerülnek forgalomba, hogy a nappali menetfény világítással rendelkeznek. Az ez idő előtt gyártott járműveket fel lehet szerelni ilyennel, de nem kötelező.
A nappali menetfény egy alacsony fogyasztású, elől elhelyezett fényforrás, amelynek célja, hogy nappal is láthatóvá tegye az autót a forgalomban. Fontos viszont tudni, hogy csak elől világít, a hátsó lámpákat nem kapcsolja be és nem világítja meg az utat. A nappali menetfény használata egyszerűen működik adott gépjárműveknél, mert automatikusan felkapcsol, amikor a gyújtást ráadjuk a kocsira.
- A nappali menetfény nem világítja meg az útfelületet, nem lehet vele kiváltani a tompított fényszórót, csak arra van, hogy az autó láthatóságát szemből, nappal, normál láthatósági viszonyok között biztosítsa. De mikor ködös, esős az idő, esik a hó, akkor már a tompított fényszórót kel használni.
Erre is van uniós szabály
Horváth Csaba kifejtette, hogy a 2011 előtt forgalomban helyezett gépkocsikat is fel lehet szerelni nappali menetfény világítással, ám arra figyelni kell - jogszabály írja elő - , hogy milyen európai uniós jóváhagyási jellel – „E” betűvel – kell rendelkeznie ennek a világító berendezésnek és megvan az előírás arra is, hogy az autón hova lehet ezeket felszerelni. A kínai gyártmány nem biztos, hogy jó választás lesz.
Tompított fényszóró
A tompított fényszóró a nappali menetfénnyel szemben éjszakai és rossz látási viszonyok melletti közlekedéshez szükséges. Elől erősebb fényt ad, ami megvilágítja az utat, a hátsó helyzetjelző lámpákat is bekapcsolja és kézi vezérléssel kapcsolható.
A Police.hu szerint számtalan karambol elkerülhető lenne, ha korlátozott látási viszonyok között a sofőrök mindig a kötelezően előírt tompított fényszórót használnák, amely előre és hátrafelé is biztosítja a jármű láthatóságát. A KRESZ 44. § (1) kimondja: a forgalomban részt vevő járművet éjszaka és rossz látási viszonyok között ki kell világítani. Ha a világítás egyik oldalon nem működik, az nemcsak a balesetveszélyt növeli, hanem komoly bírságot is vonhat maga után. A Haon írta meg, hogy a hatóság akár több tízezer forintos büntetést is kiszabhat.
Sokan bíznak a nappali menetfény "erejében"
Korábban nyilatkozott portálunknak egy zalaegerszegi gépjárművezető-szakoktató a nappali menetfény használatával kapcsolatban, aki elmondta, hogy sokan bíznak a nappali menetfény használatában, vannak, akik még este, sötétben is. Ez azonban szabálytalan, balesetveszélyes.
Mindennap látjuk, de csak bosszankodunk – tudod, hogy megbüntethetnek, ha így használod a nappali menetfényt?