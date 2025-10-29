október 29., szerda

Nárcisz névnap

+13
+6
Így indult a nap

19 perce

Napsugarak táncát figyeltük napfelkelte után a zalai városban (galéria)

Címkék#Alsótemplom#Nagykanizsa#napsugár#napfelkelte

Nagykanizsa belvárosában nem sokkal a napfelkelte után egy társasház körül tettünk egy kört, megnéztük, hogy az őszi napsugarak milyen táncot járnak a környező épületeken.

Benedek Bálint
Napsugarak táncát figyeltük napfelkelte után a zalai városban (galéria)

Napfelkelte után a napsugarak tánca a nagykanizsai Alsótemplom épületén

Fotó: Benedek Bálint

Mosolygós reggelre ébredhettünk, hiszen novemberhez közeledve a napfelkelte után napfényesen indult a reggel. Bár hűvösen, hiszen a meleg leheletünket láthattuk magunk előtt felhőként gomolyogva. Az autókra lecsapódott pára is jelzi, hogy valóban hideg reggel indította a napot. Aztán a Nap játékára lehettünk figyelmesek, ahogy a nagykanizsai Alsótemplom kupolájának bronz borítása absztrakt képként tükröződött vissza az üvegfelületekről.

napfelkelte után
Nem akármilyen képet festett az ablakokra
Fotó: Benedek Bálint

Napsugarak tánca Nagykanizsán

Fotók: Benedek Bálint

 

 

