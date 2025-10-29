Napsugarak táncát figyeltük napfelkelte után a zalai városban (galéria)

Mosolygós reggelre ébredhettünk, hiszen novemberhez közeledve a napfelkelte után napfényesen indult a reggel. Bár hűvösen, hiszen a meleg leheletünket láthattuk magunk előtt felhőként gomolyogva. Az autókra lecsapódott pára is jelzi, hogy valóban hideg reggel indította a napot. Aztán a Nap játékára lehettünk figyelmesek, ahogy a nagykanizsai Alsótemplom kupolájának bronz borítása absztrakt képként tükröződött vissza az üvegfelületekről.

Nem akármilyen képet festett az ablakokra

Fotó: Benedek Bálint