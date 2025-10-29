1 órája
Napsugarak táncát figyeltük napfelkelte után a zalai városban (galéria)
Nagykanizsa belvárosában nem sokkal a napfelkelte után egy társasház körül tettünk egy kört, megnéztük, hogy az őszi napsugarak milyen táncot járnak a környező épületeken.
Napfelkelte után a napsugarak tánca a nagykanizsai Alsótemplom épületén
Fotó: Benedek Bálint
Mosolygós reggelre ébredhettünk, hiszen novemberhez közeledve a napfelkelte után napfényesen indult a reggel. Bár hűvösen, hiszen a meleg leheletünket láthattuk magunk előtt felhőként gomolyogva. Az autókra lecsapódott pára is jelzi, hogy valóban hideg reggel indította a napot. Aztán a Nap játékára lehettünk figyelmesek, ahogy a nagykanizsai Alsótemplom kupolájának bronz borítása absztrakt képként tükröződött vissza az üvegfelületekről.
Napsugarak tánca NagykanizsánFotók: Benedek Bálint