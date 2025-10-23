október 24., péntek

Salamon névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

6 órája

Három ártatlan áldozat a zalai városban! Másoknak börtön jutott... (galéria, videó)

Címkék#halál#Zaol videó#börtön#forradalom és szabadságharc#1956

Nagykanizsán csütörtökön három helyszínen tartotta meg az önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára rendezett ünnepséget. Horváth Jácint polgármester ünnepi beszédében a nagykanizsai forradalmi eseményekre világított rá.

Benedek Bálint
Három ártatlan áldozat a zalai városban! Másoknak börtön jutott... (galéria, videó)

A nagykanizsai forradalmi események emlékére a kadétok húzták fel az ünnepi zászlót a Deák-téren

Fotó: Szakony Attila

A nagykanizsai forradalmi eseményekre emlékezők, vagyis a város vezetői, illetve prominens személyiségei és az önkormányzati intézmények vezetői a Deák téren gyűltek össze. Itt ünnepi térzene nyitotta a főhajtást, majd a hagyományőrző egyesületek és a kadétok részvételével megtörtént az ünnepélyes zászlófelvonás. Az ünneplők ezután az '56-os emlékkertbe vonultak, ahol megkoszorúzták a hősök emlékművét. Az emlékműsort a Medgyaszay Házban tartották, Horváth Jácint polgármester mondott ünnepi beszédet.

nagykanizsai forradalmi események
A nagykanizsai forradalmi eseményekről is beszélt Horváth Jácint a Medgyaszay Házban
Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsai forradalmi események: három áldozat

– Ma azért gyűltünk össze, hogy emlékezzünk – mondta. – A hősökre, a mártírokra és arra a lángoló közösségi szellemre, ami elhozta a forradalmat a mi városunkba is. 1956-ban a kanizsaiak egy emberként álltak ki a jogért, hogy a saját sorsukról dönthessenek. Három kanizsai áldozat: Skerlák Józsefné, Ungor Károly és Balázs László vére kiáltotta, hogy kell ember módján szabadon élni! Az nem választás kérdése, az kötelesség.

nagykanizsai forradalmi események
A Batthyány-gimnázium tanulóinak műsora csontig hatoló igazságokra világított rá
Fotó: Szakony Attila

Börtön és halál

Hozzátette: Orbán Nándor, Lékay Gyula, Hulesch Béla, Gőgös Ferenc, Paizs Ferenc, Rimai Béla, Solti Jenő bizonyították tettükkel, hogy a börtön falai sem zúzhatják szét az örök reményt. A „Csitt”-es kanizsai diákok igazolták, hogy az ifjúság maga a feddhetetlen szabadság. Sokan közülük azonban az életükkel, vagy börtönnel fizettek.

Az ünnepi gondolatokat követően a Batthyány-gimnázium diákjai az "Ötvenhat forró ősze volt" című előadást mutatták be.

Megemlékezés Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu