Három ártatlan áldozat a zalai városban! Másoknak börtön jutott... (galéria, videó)

A nagykanizsai forradalmi eseményekre emlékezők, vagyis a város vezetői, illetve prominens személyiségei és az önkormányzati intézmények vezetői a Deák téren gyűltek össze. Itt ünnepi térzene nyitotta a főhajtást, majd a hagyományőrző egyesületek és a kadétok részvételével megtörtént az ünnepélyes zászlófelvonás. Az ünneplők ezután az '56-os emlékkertbe vonultak, ahol megkoszorúzták a hősök emlékművét. Az emlékműsort a Medgyaszay Házban tartották, Horváth Jácint polgármester mondott ünnepi beszédet.

A nagykanizsai forradalmi eseményekről is beszélt Horváth Jácint a Medgyaszay Házban

Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsai forradalmi események: három áldozat

– Ma azért gyűltünk össze, hogy emlékezzünk – mondta. – A hősökre, a mártírokra és arra a lángoló közösségi szellemre, ami elhozta a forradalmat a mi városunkba is. 1956-ban a kanizsaiak egy emberként álltak ki a jogért, hogy a saját sorsukról dönthessenek. Három kanizsai áldozat: Skerlák Józsefné, Ungor Károly és Balázs László vére kiáltotta, hogy kell ember módján szabadon élni! Az nem választás kérdése, az kötelesség.

A Batthyány-gimnázium tanulóinak műsora csontig hatoló igazságokra világított rá

Fotó: Szakony Attila

Börtön és halál

Hozzátette: Orbán Nándor, Lékay Gyula, Hulesch Béla, Gőgös Ferenc, Paizs Ferenc, Rimai Béla, Solti Jenő bizonyították tettükkel, hogy a börtön falai sem zúzhatják szét az örök reményt. A „Csitt”-es kanizsai diákok igazolták, hogy az ifjúság maga a feddhetetlen szabadság. Sokan közülük azonban az életükkel, vagy börtönnel fizettek.

Az ünnepi gondolatokat követően a Batthyány-gimnázium diákjai az "Ötvenhat forró ősze volt" című előadást mutatták be.