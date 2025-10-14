1 órája
Hiánypótló étterem nyílt Nagykanizsán – magyar ízek és olasz hangulat egy helyen (galéria)
Egy házaspár, aki soha nem dolgozott a vendéglátásban, nagy fába vágta a fejszét, és új éttermet nyitott hétfőn Nagykanizsa szívében. A TÉR Étterem & Bár vendéglátóhely ötletgazdái, Domján Roland és felesége, az étteremvezető, Jónás Fanni beszélt többek között arról, mitől lesz egyedi a nagykanizsai étterem.
Jónás Fanni, a nagykanizsai étterem vezetője
Fotó: Szakony Attila
Nem titok: az október 13-án, hétfőn megnyílt nagykanizsai étterem helyén évekig többféle vendéglátóegység működött. Kezdetben réteseket árultak, aztán lett pizza, hamburger, később pedig újabb üzlethelyiséggel bővült a hely. Viszont bő egy éve egyáltalán nem működött az étterem. Domján Roland és felesége, Jónás Fanni felfigyelt az üresen álló ingatlanra. Roland erdészeti vállalkozást vezet 25 éve, fakitermeléssel, faanyag-szállítással foglalkozik. Elmondta: utóbbi munka időjárásfüggő, hiszen ha esik az eső, nem lehet kint dolgozni. Szeretett volna egy olyan vállalkozásba befektetni, ami akkor is működik, ha az időjárás nem épp megfelelő.
Nagykanizsai étterem: új "TÉR" a gasztronómiai térképen
– Egy nagykanizsai étterem ilyen: nekünk már régóta hiányzott egy olyan hely, ahová be lehet ülni, beszélgetni, jót enni és akár inni – folytatta Roland és Fanni. – Régóta nézegettük, hogy Nagykanizsán az Erzsébet tér 20. szám alatt nagyon jó helyen van – van "TÉR" és jól ki lehetne használni. Amikor először beléptünk s megláttuk a konyhát, eléggé elkeseredtünk. Egy kulisszatitok elárulhatunk: mintegy 70 liter(!) zsíroldót és tisztítószert felhasználtunk, amíg kipucoltuk. A családban néhányaknak van tapasztalatuk a vendéglátásban, de több barátunk is jó tanácsokkal segített a vállalkozás elindításában. Az ötlet, a dizájn és a kialakítás közös munka eredménye.
Finom étel, szépen találva
Hozzátették: a magyar konyha hagyományos ízeit szeretnék újragondolni. A lényeg, hogy aki belép a TÉR Étterem & Bárba, az jól érezze magát és egyen egy jót. Vendégekből lesznek vendéglátósok, ezért azt vallják: ha a finom ételt szépen tálalják, akkor szívesen visszatérnek a látogatók.
Pacalpörkölt és nápolyi stílusú pizza
– Az étlapra felkerült több olyan étel is, amelyeket hiányoltak más nagykanizsai éttermekből az emberek – folytatta a házaspár. – Például egy finom sült oldalas, vagy éppen fácánleves, pacalpörkölt, marhapörkölt dödöllével, kacsasült, s cigánypecsenye, hogy csak néhányat említsünk. Ezen kívül külön pizzaszakács felel a nápolyi stílusú pizza készítéséért, ami a tesztek alapján kiváló lett. Az étterem hétfőtől csütörtökig 10 és 22 óra között tart nyitva, pénteken és szombaton 23 óráig, míg vasárnap 21 óráig várjuk a vendégeket. Hétfőtől péntekig napi ajánlatokkal is készülünk, egy leves mellé kétféle főételből lehet választani. Az étterem két részében egyszerre mintegy 80 fő foglalhat helyet.
Sör és koktélok
Domján Roland és Jónás Fanni elmondta: nemcsak étteremként működnek, hanem bárként is, így ha valaki csak sörözne, vagy épp koktélozna, akkor erre is nyitottak.
Új étterem nyílt NagykanizsánFotók: Szakony Attila
