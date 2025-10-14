október 14., kedd

Régi hely, új tartalom

16 perce

Ennél egy jót? Itt sült oldalas, fácánleves, és kacsasült is vár (galéria)

Címkék#vendégkör#nápolyi stílusú#pizza#étlap#étterem

Egy házaspár, aki soha nem dolgozott a vendéglátásban, nagy fába vágta a fejszét, és új éttermet nyitott hétfőn Nagykanizsa szívében. A TÉR Étterem & Bár vendéglátóhely ötletgazdái, Domján Roland és felesége, az étteremvezető, Jónás Fanni beszélt többek között arról, mitől lesz egyedi a nagykanizsai étterem.

Benedek Bálint
Ennél egy jót? Itt sült oldalas, fácánleves, és kacsasült is vár (galéria)

Jónás Fanni, a nagykanizsai étterem vezetője

Fotó: Szakony Attila

Nem titok: az október 13-án, hétfőn megnyílt nagykanizsai étterem helyén évekig többféle vendéglátóegység működött. Kezdetben réteseket árultak, aztán lett pizza, hamburger, később pedig újabb üzlethelyiséggel bővült a hely. Viszont bő egy éve egyáltalán nem működött az étterem. Domján Roland és felesége, Jónás Fanni felfigyelt az üresen álló ingatlanra. Roland erdészeti vállalkozást vezet 25 éve, fakitermeléssel, faanyag-szállítással foglalkozik. Elmondta: utóbbi munka időjárásfüggő, hiszen ha esik az eső, nem lehet kint dolgozni. Szeretett volna egy olyan vállalkozásba befektetni, ami akkor is működik, ha az időjárás nem épp megfelelő.

nagykanizsai étterem
A helyszín ismerős az Erzsébet téren, de a nagykanizsai étterem kívül-belül megújult 
Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsai étterem: új "TÉR" a gasztronómiai térképen

– Egy nagykanizsai étterem ilyen: nekünk már régóta hiányzott egy olyan hely, ahová be lehet ülni, beszélgetni, jót enni és akár inni – folytatta Roland és Fanni. – Régóta nézegettük, hogy Nagykanizsán az Erzsébet tér 20. szám alatt nagyon jó helyen van van "TÉR" és jól ki lehetne használni. Amikor először beléptünk s megláttuk a konyhát, eléggé elkeseredtünk. Egy kulisszatitok elárulhatunk: mintegy 70 liter(!) zsíroldót és tisztítószert felhasználtunk, amíg kipucoltuk. A családban néhányaknak van tapasztalatuk a vendéglátásban, de több barátunk is jó tanácsokkal segített a vállalkozás elindításában. Az ötlet, a dizájn és a kialakítás közös munka eredménye.

nagykanizsai étterem
Az étteremben van tér bőven nagyobb társaságnak is
Fotó: Szakony Attila

Finom étel, szépen találva

Hozzátették: a magyar konyha hagyományos ízeit szeretnék újragondolni. A lényeg, hogy aki belép a TÉR Étterem & Bárba, az jól érezze magát és egyen egy jót. Vendégekből lesznek vendéglátósok, ezért azt vallják: ha a finom ételt szépen tálalják, akkor szívesen visszatérnek a látogatók.

nagykanizsai étterem
Egy nápolyi stílusú pizza, finom koktéllal
Fotó: ZH

Pacalpörkölt és nápolyi stílusú pizza

– Az étlapra felkerült több olyan étel is, amelyeket hiányoltak más nagykanizsai éttermekből az emberek – folytatta a házaspár. – Például egy finom sült oldalas, vagy éppen fácánleves, pacalpörkölt, marhapörkölt dödöllével, kacsasült, s cigánypecsenye, hogy csak néhányat említsünk. Ezen kívül külön pizzaszakács felel a nápolyi stílusú pizza készítéséért, ami a tesztek alapján kiváló lett. Az étterem hétfőtől csütörtökig 10 és 22 óra között tart nyitva, pénteken és szombaton 23 óráig, míg vasárnap 21 óráig várjuk a vendégeket. Hétfőtől péntekig napi ajánlatokkal is készülünk, egy leves mellé kétféle főételből lehet választani. Az étterem két részében egyszerre mintegy 80 fő foglalhat helyet.

nagykanizsai étterem
Küsmödi Zsanett főszakács 
Fotó: Szakony Attila

Sör és koktélok

Domján Roland és Jónás Fanni elmondta: nemcsak étteremként működnek, hanem bárként is, így ha valaki csak sörözne, vagy épp koktélozna, akkor erre is nyitottak.

Új étterem nyílt Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

