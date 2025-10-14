Még az idén elkezdik az ivóvízhálózat rekonstrukcióját – félpályás útlezárásra kell számítani (galéria, videó)

A beruházás részleteit Balaicz Zoltán polgármester ismertette a helyszíni bejáráson. Elmondta: az önkormányzat a TOP Plusz programon nyert pályázatot az állami fenntartású Nagy Csarit utca 500 méter hosszúságú, az Ebergény településrészt jelző tábla és a temetőnél lévő buszforduló közötti szakaszának felújítására. Zalaegerszegen csak akkor nyúlnak hozzá egy úthoz, ha alatta a közművek rendben vannak, jelezte a városvezető. A beruházást így az ivóvízhálózat rekonstrukciójával indították, amit a Kovács Károly Városépítő Programból finanszíroz az önkormányzat.

Nagy Csarit utca: előbb az ivóvízhálózat, majd az útburkolat újul meg. Képünkön Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nagy Csarit utca – végleges burkolatfelújítás, 2026-ban

A Zalavíz Zrt. 565 m hosszon új gerincvezetéket, 290 méteren pedig új bekötővezetéket fektet le. Ezt követően helyreállítja a felbontott nyomvonalat, november végére. A kivitelezést forgalomkorlátozás mellett végzik. Az útburkolat teljes felújítása a közbeszerzési eljárás után, 2026-ban kezdődik a TOP Plusz programnak köszönhetően, mondta el Szilasi Gábor önkormányzati képviselő.