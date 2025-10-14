18 perce
Még az idén elkezdik az ivóvízhálózat rekonstrukcióját – félpályás útlezárásra kell számítani (galéria, videó)
Amíg az út alatt nincs rendben a közmű, addig nem fognak Zalaegerszegen burkolatfelújításba. Egy ilyen beruházás helyszíne a Nagy Csarit utca, ahol megkezdték az ivóvízhálózat rekonstrukcióját.
A beruházás részleteit Balaicz Zoltán polgármester ismertette a helyszíni bejáráson. Elmondta: az önkormányzat a TOP Plusz programon nyert pályázatot az állami fenntartású Nagy Csarit utca 500 méter hosszúságú, az Ebergény településrészt jelző tábla és a temetőnél lévő buszforduló közötti szakaszának felújítására. Zalaegerszegen csak akkor nyúlnak hozzá egy úthoz, ha alatta a közművek rendben vannak, jelezte a városvezető. A beruházást így az ivóvízhálózat rekonstrukciójával indították, amit a Kovács Károly Városépítő Programból finanszíroz az önkormányzat.
Nagy Csarit utca – végleges burkolatfelújítás, 2026-ban
A Zalavíz Zrt. 565 m hosszon új gerincvezetéket, 290 méteren pedig új bekötővezetéket fektet le. Ezt követően helyreállítja a felbontott nyomvonalat, november végére. A kivitelezést forgalomkorlátozás mellett végzik. Az útburkolat teljes felújítása a közbeszerzési eljárás után, 2026-ban kezdődik a TOP Plusz programnak köszönhetően, mondta el Szilasi Gábor önkormányzati képviselő.
Nagy Csarit utca felújításaFotók: Pezzetta Umberto