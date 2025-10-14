október 14., kedd

Helén névnap

13°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

18 perce

Még az idén elkezdik az ivóvízhálózat rekonstrukcióját – félpályás útlezárásra kell számítani (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Nagy Csarit utca#Kovács Károly Városépítő Program#útburkolat

Amíg az út alatt nincs rendben a közmű, addig nem fognak Zalaegerszegen burkolatfelújításba. Egy ilyen beruházás helyszíne a Nagy Csarit utca, ahol megkezdték az ivóvízhálózat rekonstrukcióját.

Antal Lívia

A beruházás részleteit Balaicz Zoltán polgármester ismertette a helyszíni bejáráson. Elmondta: az önkormányzat a TOP Plusz programon nyert pályázatot az állami fenntartású Nagy Csarit utca 500 méter hosszúságú, az Ebergény településrészt jelző tábla és a temetőnél lévő buszforduló közötti szakaszának felújítására. Zalaegerszegen csak akkor nyúlnak hozzá egy úthoz, ha alatta a közművek rendben vannak, jelezte a városvezető. A beruházást így az ivóvízhálózat rekonstrukciójával indították, amit a Kovács Károly Városépítő Programból finanszíroz az önkormányzat.

Nagy Csarit utca: előbb az ivóvízhálózat majd az útburkolat újul meg.
Nagy Csarit utca: előbb az ivóvízhálózat, majd az útburkolat újul meg. Képünkön Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nagy Csarit utca – végleges burkolatfelújítás, 2026-ban

A Zalavíz Zrt. 565 m hosszon új gerincvezetéket, 290 méteren pedig új bekötővezetéket fektet le. Ezt követően helyreállítja a felbontott nyomvonalat, november végére. A kivitelezést forgalomkorlátozás mellett végzik. Az útburkolat teljes felújítása a közbeszerzési eljárás után, 2026-ban kezdődik a TOP Plusz programnak köszönhetően, mondta el Szilasi Gábor önkormányzati képviselő.

Nagy Csarit utca felújítása

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu