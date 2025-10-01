október 1., szerda

Parádés szereposztással láthatjuk majd november végétől a Hevesi Sándor Színházban a My Fair Lady című musicalt, melynek hétfőn kezdődtek az olvasópróbái Zalaegerszegen. Bernard Shaw „Pygmalion” című színműve szolgált a zenés darab alapjául, a rendezésre pedig az egykori direktort, a Jászai-díjas Halasi Imrét kérték fel.

Mozsár Eszter
Egy megrögzött agglegény professzor, aki beszélni tanítja a virágárus lányt (galéria)

Elkezdődtek az olvasópróbák, Halasi Imre ismét Zalaegerszegen rendez.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A többszörös Oscar-díjas, George Cukor rendezte filmmusicalt 1964-ben mutatták be, Audrey Hepburn és Rex Harrison főszereplésével, talán erre emlékeznek a legtöbben. A Pygmalion szerzőjét a magyar származású Gabriel Pascal győzte meg, s így készített azonos című mozifilmet az 50-es években. Az eredeti színházi produkció rendezője Moss Hart volt. A zalaegerszegi teátrum előadásának főbb szerepeiben Bot Gábort (Higgins professzor), Támadi Anitát (Eliza Doolittle), Bellus Attilát (Pickering ezredes) és Besenczi Árpádot (Alfred Doolittle) és Czegő Terézt (Mrs. Higgins) láthatjuk. 

Olvasópróba - My Fair Lady

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

 

 

