Egy megrögzött agglegény professzor, aki beszélni tanítja a virágárus lányt (galéria)
Parádés szereposztással láthatjuk majd november végétől a Hevesi Sándor Színházban a My Fair Lady című musicalt, melynek hétfőn kezdődtek az olvasópróbái Zalaegerszegen. Bernard Shaw „Pygmalion” című színműve szolgált a zenés darab alapjául, a rendezésre pedig az egykori direktort, a Jászai-díjas Halasi Imrét kérték fel.
Elkezdődtek az olvasópróbák, Halasi Imre ismét Zalaegerszegen rendez.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A többszörös Oscar-díjas, George Cukor rendezte filmmusicalt 1964-ben mutatták be, Audrey Hepburn és Rex Harrison főszereplésével, talán erre emlékeznek a legtöbben. A Pygmalion szerzőjét a magyar származású Gabriel Pascal győzte meg, s így készített azonos című mozifilmet az 50-es években. Az eredeti színházi produkció rendezője Moss Hart volt. A zalaegerszegi teátrum előadásának főbb szerepeiben Bot Gábort (Higgins professzor), Támadi Anitát (Eliza Doolittle), Bellus Attilát (Pickering ezredes) és Besenczi Árpádot (Alfred Doolittle) és Czegő Terézt (Mrs. Higgins) láthatjuk.
Olvasópróba - My Fair LadyFotók: Pezzetta Umberto