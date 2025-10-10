20 perce
Időutazás korokba, s mit keresnek majd a korabeli tárgyakkal megpakolt bőröndök az iskolákban? (galéria, videó)
A Göcseji Múzeum, a Skanzen, a Mindszentyneum, valamint a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár több mint negyven színes, élményalapú programmal várja a gyermekeket Zalaegerszegen. A 2025/2026-os múzeumpedagógiai tanév újításokban is bővelkedik majd.
A múzeumpedagógiai tanév programkínálatát a Göcseji Múzeumban tartott közelmúltbeli sajtótájékoztatón ismertették. A közgyűjtemények idén is szerveznek tematikus napokat, a múzeum például régészeti interaktív foglalkozásokat tart. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója köszöntőjében múzeumpedagógiai tanórák az oktatásban betöltött szerepéről beszélt.
Múzeumpedagógiai tanév időutazással
Az óvodások számára olyan programokkal készülnek, amelyek által megszerethetik a múzeumot. Az általános iskolások és a középiskolások egy jól felszerelt iskolaszertárban érezhetik magukat, ahol ismereteiket bővíthetik a nekik szervezett programokon, mondta a főigazgató. Újdonságként a muzeológusok korabeli tárgyakkal teli bőrönddel keresik fel az iskolákat, és tanórák keretében mutatják be a történelmi korszakokat. Az első időutazáson a diákok Deák Ferenc korába pillanthatnak be.
A múzeumpedagógiai tanórák érdekessé, kézzel foghatóvá teszik a száraz tananyagot, a tanulást pedig élményszerűvé, vélekedett Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója.
Múzeumpedagógia évnyitóFotók: Pezzetta Umberto