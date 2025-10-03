Érdemes odafigyelni! Mutatjuk, mikor nem kell dolgoznia idén év végéig

Nem mindegy, mikor és mennyit kell dolgozni az év végéhez közeledve, ezért készítettünk emlékeztetőt arról, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2025 negyedik negyedévében, illetve mikor lesz pihenőnap és áthelyezett pihenőnap december végéig, s azt is megnéztük, lesz-e még hosszú hétvége 2025-ben. Az év végéig tervezett szabadságok tervezésekor is érdemes figyelembe venni, hogy melyik ünnepnapot mikor kell ledolgozni.

Munkaszüneti napok 2025 – októberben még lesz hosszú hétvége

Forrás: ZH

Munkaszüneti napok 2025 októberétől

2025. október 23., csütörtök

2025. december 25., csütörtök

2025. december 26., péntek

Áthelyezett pihenőnapok 2025

2025. október 24., péntek

2025. december 24., szerda

Áthelyezett munkanapok 2025

2025. október 18., szombati munkanap

2025. december 13., szombati munkanap

December 24-e a 2025-ös munkaszüneti naptár szerint egyelőre áthelyezett pihenőnapnak minősül (december 13-án kell ledolgozni), azonban ez a jövőben változhat. Négynapos hosszú hétvége lesz az október 23-i (október 23–26.).