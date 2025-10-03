51 perce
Érdemes odafigyelni! Mutatjuk, mikor nem kell dolgoznia idén év végéig
Beléptünk az év utolsó negyedévébe. Megnéztük, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2025 októberétől az év végéig.
Nem mindegy, mikor és mennyit kell dolgozni az év végéhez közeledve, ezért készítettünk emlékeztetőt arról, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2025 negyedik negyedévében, illetve mikor lesz pihenőnap és áthelyezett pihenőnap december végéig, s azt is megnéztük, lesz-e még hosszú hétvége 2025-ben. Az év végéig tervezett szabadságok tervezésekor is érdemes figyelembe venni, hogy melyik ünnepnapot mikor kell ledolgozni.
Munkaszüneti napok 2025 októberétől
2025. október 23., csütörtök
2025. december 25., csütörtök
2025. december 26., péntek
Áthelyezett pihenőnapok 2025
2025. október 24., péntek
2025. december 24., szerda
Áthelyezett munkanapok 2025
2025. október 18., szombati munkanap
2025. december 13., szombati munkanap
December 24-e a 2025-ös munkaszüneti naptár szerint egyelőre áthelyezett pihenőnapnak minősül (december 13-án kell ledolgozni), azonban ez a jövőben változhat. Négynapos hosszú hétvége lesz az október 23-i (október 23–26.).