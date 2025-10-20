Hamarosan Zalában is feltűnik a Lidl új mozgóboltja - ezen a településen már bejelentették

A Lidl Magyarország jóvoltából október közepétől egy mozgó üzletté alakított kisbusz járja körbe az országot, amely a mi településünkre is ellátogat! – írták Surd Surd Facebook oldalán.

A Lidl 4 keréken program célja, hogy a kisebb falvakban élők is könnyen hozzájuthassanak minőségi, kedvező árú élelmiszerekhez, anélkül, hogy messzire kellene utazniuk. A mozgó boltban több mint 80-féle termék közül lehet válogatni: friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, konzervek, fagyasztott áruk és még sok más várja a vásárlókat, ugyanazon az áron, mint a hagyományos Lidl áruházakban.

A vásárlás új formáját október 29-én szerdán 13 és 16 óra között próbálhatják ki a surdiak a Kossuth Lajos utca és az Újtelep utca kereszteződésében.

A Lidl mozgóboltjáról ebben a cikkünkben írtunk nemrég részletesen.

Itt pedig az áruház új típusú beváráslókosarairól olvashatnak.

