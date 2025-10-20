10 perce
Hamarosan Zalában is feltűnik a Lidl új mozgóboltja - ezen a településen már bejelentették
A Surd Surd Facebook-oldalán jelent meg nemrégiben a jó hír: a Lidl 4 keréken program keretében hamarosan Surdra látogat a mozgóüzlet. Hogy pontosan mikor érkezik, arról cikkünkben is beszámolunk.
Hamarosan Surdon is lesz Lidl, a közösségi oldal értesülése szerint érkezik a mozgóbolt
Fotó: Surd Surd/Facebook
A Lidl Magyarország jóvoltából október közepétől egy mozgó üzletté alakított kisbusz járja körbe az országot, amely a mi településünkre is ellátogat! – írták Surd Surd Facebook oldalán.
A Lidl 4 keréken program célja, hogy a kisebb falvakban élők is könnyen hozzájuthassanak minőségi, kedvező árú élelmiszerekhez, anélkül, hogy messzire kellene utazniuk. A mozgó boltban több mint 80-féle termék közül lehet válogatni: friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, konzervek, fagyasztott áruk és még sok más várja a vásárlókat, ugyanazon az áron, mint a hagyományos Lidl áruházakban.
A vásárlás új formáját október 29-én szerdán 13 és 16 óra között próbálhatják ki a surdiak a Kossuth Lajos utca és az Újtelep utca kereszteződésében.
A Lidl mozgóboltjáról ebben a cikkünkben írtunk nemrég részletesen.
Itt pedig az áruház új típusú beváráslókosarairól olvashatnak.
Ezt olvasta már?
Nemrég bezárt, most újranyitott a Lidl a zalai városban – mutatjuk, milyen újdonságok várják a vásárlókat