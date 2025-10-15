október 15., szerda

Jelentkezett egy családtag

2 órája

Nem gyorshajtás okozta a motoros balesetet?

Nem gyorshajtás okozta azt a balesetet, amely szombaton déltájban történt a Muravidék nyugati részén, az osztrák-szlovén határ közelében, Ropoca (magyarul Rétállás) és Pertoca (Perestó) települések között, egy alsóbbrendű úton. Mindezt az érintett motoros egyik családtagja állítja.

Gyuricza Ferenc

Az esetről szlovén sajtóinformációk alapján hétfőn számoltunk be hírportálunkon. Akkor többek közt azt írtuk: az elsődleges vizsgálatok szerint a motoros túl gyorsan hajtott, emiatt sodródott át a menetirányával szemközti sávba, majd ütközött neki egy ott szabályosan közlekedő személygépkocsinak. Szerdán elektronikus levélben megkereste szerkesztősünket a motoros felesége, aki a baleset körülményei kapcsán kért pontosítást. Mint írta, férje nem gyorshajtás miatt szenvedett balesetet, hanem előzni szerette volna az előtte haladó kisbuszt. Kihúzódott balra, ám éppen abban a pillanatban ért oda a vele szemből közlekedő személygépkocsi, amellyel összeütközött. A sérült motorost végül katonai mentőhelikopter vitte kórházba. 

 

