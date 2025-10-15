Nem gyorshajtás okozta a motoros balesetet?

Az esetről szlovén sajtóinformációk alapján hétfőn számoltunk be hírportálunkon. Akkor többek közt azt írtuk: az elsődleges vizsgálatok szerint a motoros túl gyorsan hajtott, emiatt sodródott át a menetirányával szemközti sávba, majd ütközött neki egy ott szabályosan közlekedő személygépkocsinak. Szerdán elektronikus levélben megkereste szerkesztősünket a motoros felesége, aki a baleset körülményei kapcsán kért pontosítást. Mint írta, férje nem gyorshajtás miatt szenvedett balesetet, hanem előzni szerette volna az előtte haladó kisbuszt. Kihúzódott balra, ám éppen abban a pillanatban ért oda a vele szemből közlekedő személygépkocsi, amellyel összeütközött. A sérült motorost végül katonai mentőhelikopter vitte kórházba.