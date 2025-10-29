Több millió euróért hirdetik – vajon elkelt már Magyarország egyik legszebb borbirtoka?

A francia Chateaux stílusban megépített, eklektikus, csodálatos panorámával rendelkező ingatlant a 2000-es évek elején vásárolták meg, majd újratelepítették a tízhektárnyi szőlőültetvényt. A 2004-es első termése óta a borbirtok világhírű, díjnyertes vörösborokat állít elő, amelyek arany-, ezüst- és bronzérmekkel is büszkélkedhetnek. A monoszlói birtok, írja a veol.hu, korábban a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet is elnyerte.

A monoszlói birtok elnyerte a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet

Forrás: Ingatlanbazár/veol.hu

Az Ingatlanbazár korábbi bemutatója szerint az 1615 négyzetméteres épületben iroda, tárgyalóterem, 9 szoba, 12 fürdőszoba, teraszos étterem és konyha, valamint otthonos fogadótér van, a legalsó szinten pedig wellnessrészleg medencével, szaunával. A szintek között lifttel lehet közlekedni. Az épületből és a kültéri medencéből lenyűgöző kilátás nyílik a Káli-medencére.

Vajon lett vagy lesz új tulajdonosa a monoszlói birtoknak?

Ez a leírás 2023 áprilisából származik, ebből kiderül, hogy már régóta árulták az ingatlant - bár a hirdetés ezen az oldalon szerda délelőtt óta már nem található meg. Az impozáns borbirtokot egyébként 4,9 millió euróért kínálták, ez több, mint 1,9 milliárd forint. A borbirtok megtalálható viszont eladóként még az ingatlan.com oldalon, igaz, ott hatmillió eurós vételáron, azaz 2,39 milliárd forintért. Egyelőre tehát nincsen információ arról, hogy megvásárolták-e a borbirtokot, vagy más okból nem hirdetik már az egyik oldalon.