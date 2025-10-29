október 29., szerda

Ingatlan

41 perce

Több millió euróért hirdetik – vajon elkelt már Magyarország egyik legszebb borbirtoka?

Címkék#panoráma#monoszlói birtok#pince

Háromszintes, kilencszobás, tizenkét fürdőszobás ingatlan, tíz hektár szőlőterülettel, 2012-ben elújított, 300 éves pincével, lenyűgöző panorámával - ilyen az a borbirtok, mely korábban a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet is kiérdemelte, fedezte fel társportálunk, a veol.hu. A monoszlói birtokot árulják, több millió eurós áron.

Keszey Ágnes

A francia Chateaux stílusban megépített, eklektikus, csodálatos panorámával rendelkező ingatlant a  2000-es évek elején vásárolták meg, majd  újratelepítették a tízhektárnyi szőlőültetvényt. A 2004-es első termése óta  a borbirtok világhírű, díjnyertes vörösborokat állít elő, amelyek arany-, ezüst- és bronzérmekkel is büszkélkedhetnek. A monoszlói birtok, írja a veol.hu, korábban a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet is elnyerte.

monoszlói birtok
A monoszlói birtok elnyerte a  Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet 
Forrás:  Ingatlanbazár/veol.hu

Az Ingatlanbazár korábbi bemutatója szerint az 1615 négyzetméteres épületben  iroda, tárgyalóterem, 9 szoba, 12 fürdőszoba, teraszos étterem és konyha, valamint otthonos fogadótér van, a legalsó szinten pedig wellnessrészleg medencével, szaunával. A szintek között lifttel lehet közlekedni.  Az épületből és a kültéri medencéből lenyűgöző kilátás nyílik a Káli-medencére. 

Vajon lett vagy lesz új tulajdonosa a monoszlói birtoknak? 

Ez a leírás 2023 áprilisából származik, ebből kiderül, hogy már régóta árulták az ingatlant - bár a hirdetés ezen az oldalon szerda délelőtt óta már nem található meg. Az impozáns borbirtokot egyébként 4,9 millió euróért kínálták, ez több, mint 1,9 milliárd forint.  A borbirtok megtalálható viszont eladóként még az ingatlan.com oldalon,  igaz, ott hatmillió eurós vételáron, azaz 2,39 milliárd forintért. Egyelőre tehát nincsen információ arról, hogy megvásárolták-e a borbirtokot, vagy más okból nem hirdetik már az egyik oldalon. 

 

