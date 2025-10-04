Molesztálta a fiatal lányt, a járókelők léptek közbe, ítélet várható az ügyben

A Zalegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott 2023. június 27-én délelőtt Nagykanizsán, séta közben figyelt fel egy zenét hallgató 14 éves lányra, akit miután utolért megszólított. A lány tovább akart menni, de a vádlott a közelükben álló autónak lökte, majd a derekánál fogva magához szorította, miközben erőszakosan markolászta a fenekét. A férfi elővett egy kinyitható bicskát és követelte, hogy a lány vegye le a nadrágját. A történtekre felfigyelt egy középkorú nő, ám nem hagyott fel a cselekményével, kinyitotta a kezében lévő fegyvert és a sértettre szegezte. Ekkor ért oda egy középkorú férfi, felszólította, hogy engedje el a lányt. A vádlott ekkor elengedte a kiskorú sértettet és futva elmenekült.