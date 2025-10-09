2 órája
Zalaegerszeg ma az ország fővárosa, rangos tanácskozás kezdődik a városban – mutatjuk, hogy ne maradj le róla!
Kereken tíz év után tér vissza ma Zalaegerszegre a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlése. Az MJVSZ 1997 és 2015 után immár harmadik alkalommal ülésezik a zalai megyeszékhelyen, az apropót mindannyiszor a város egy-egy fontos jubileuma szolgáltatta.
– Zalaegerszeget az a megtiszteltetés érte, hogy az 1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 140 éves jubileumához kapcsolódva nálunk tartotta ülését júniusban a Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői Kollégiuma, október 9–10-én, csütörtökön és pénteken pedig itt ülésezik az MJVSZ közgyűlése – bocsátja előre Balaicz Zoltán polgármester. – Ma tehát Zalaegerszegre érkeztek hazánk 25 nagyvárosának, a megyei jogú városoknak és megyeszékhelyeknek kormánypárti és ellenzéki polgármesterei. Köszönjük, hogy a településvezetők és e városok főjegyzői, jegyzői ezzel a két nagyszabású eseménnyel is tisztelegnek városunk jubileuma előtt.
Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlése - neves előadók
A kétnapos közgyűlésen előadást tart:
- Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter,
- Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter,
- Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
- Palkovics László kormánybiztos,
- Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese,
- Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár és
- Berczik Ábel helyettes államtitkár.
A közgyűlést Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke nyitja meg és vezeti.
Fontos témák az MJVSZ közgyűlésén
A teljesség igénye nélkül fontos napirendi pont lesz az országépítési terv s benne Kisgergely Kornél tolmácsolásában az önkormányzatok jövő évi költségvetésének keretei, különös tekintettel a jövedelemkülönbségekre. Szó lesz az Otthon Start programról (Panyi Miklós), Lantos Csaba az energetikai pályázatokról beszél, Palkovics László pedig bemutatja a vendégeknek a ZalaZone tesztpályát, s betekintést ad a mesterséges intelligencia világába. Navracsics Tibor a versenyképes járásokról tart előadást, ami a házigazda számára azért is fontos téma, mert „Zalaegerszeg korszerű, lendületes település kíván lenni, ennek érdekében a városvezetés már egy évtizede újrafogalmazta gazdasági és társadalmi céljait. S törekvéseivel összhangban van a Versenyképes járások program”, derül ki Balaicz Zoltán szavaiból.
A házigazda szerep rangot jelent Zalaegerszegnek
A polgármester hozzátette: mivel a 25 megyei jogú város az ország gazdasága, kulturális és sportélete szempontjából meghatározó erővel bír, ezért a szövetség hatékony érdekérvényesítő szervezet, így a házigazda szerep rangot jelent Zalaegerszegnek. Az eseménynek súlyt ad az előadók személye is, a közgyűlés tervezett napirendi pontjai pedig megmutatják, milyen fontos kérdések foglalkoztatják ma Magyarország meghatározó településeit.
Régen volt annyi fejlesztés, mint az elmúlt tíz évben
– Azért volt fontos, hogy a jubileumi évbe beillesszük ezt a rendezvényt, mert kereken egy évtizede nem jártak itt a megyei jogú városok polgármesterei, a közgyűlés pedig most jó apropót kínál arra, hogy bemutassuk nekik, azóta milyen fejlődésen ment keresztül Zalaegerszeg, s azt is, milyen álmaink, terveink vannak a következő évtizedekre. Településünk az utóbbi időszakban gyarapodó várossá vált, régen volt annyi fejlesztés, mint az elmúlt tíz évben. A gazdasági beruházások, mint a húzóerőt jelentő ZalaZone Járműipari Tesztpálya és annak kiegészítő beruházásai, a kutató- és fejlesztőközpontok, illetve az egyetemi háttér egyértelmű vonzerőt jelent.
A legújabb turisztikai attrakciók és az egész évet átívelő kulturális rendezvények, a nagyszabású fesztiválok pedig igazán otthonossá, komfortossá teszik a települést az itt élők számára, és maradásra késztetik az ide látogatókat. Mindezt szeretnénk megmutatni vendégeinknek.
Elnök és polgármester
Balaicz Zoltán nemcsak mint polgármester lesz jelen a közgyűlésen, hanem mint az MJVSZ Területfejlesztési Bizottságának elnöke, a posztot 2024 novembere óta tölti be. A bizottság hatáskörébe tartozik az uniós és állami fejlesztési források, a városfejlesztés, a beruházási programok, valamint a versenyképes járási projektek kérdésköre. Továbbá a polgármester augusztus óta tagja az Országos Monitoring Testületnek, amelynek a fő feladata a Versenyképes járások program végigkövetése és ellenőrzése.
A közgyűlés ma (október 9.) 13 órakor kezdődik, a későbbiekben több cikkben is beszámolunk majd a történésekről.
