Zalaegerszeg ma az ország fővárosa, rangos tanácskozás kezdődik a városban – mutatjuk, hogy ne maradj le róla!

– Zalaegerszeget az a megtiszteltetés érte, hogy az 1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 140 éves jubileumához kapcsolódva nálunk tartotta ülését júniusban a Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői Kollégiuma, október 9–10-én, csütörtökön és pénteken pedig itt ülésezik az MJVSZ közgyűlése – bocsátja előre Balaicz Zoltán polgármester. – Ma tehát Zalaegerszegre érkeztek hazánk 25 nagyvárosának, a megyei jogú városoknak és megyeszékhelyeknek kormánypárti és ellenzéki polgármesterei. Köszönjük, hogy a településvezetők és e városok főjegyzői, jegyzői ezzel a két nagyszabású eseménnyel is tisztelegnek városunk jubileuma előtt.

Balaicz Zoltán: Megtisztelő, hogy városunkban üdvözölhetjük hazánk 25 nagyvárosának polgármesterét az MJVSZ közgyűlésen.

Forrás: ZH-Archívum

Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlése - neves előadók

A kétnapos közgyűlésen előadást tart:

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter,

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter,

Lantos Csaba energiaügyi miniszter,

Palkovics László kormánybiztos,

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese,

Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár és

Berczik Ábel helyettes államtitkár.

A közgyűlést Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke nyitja meg és vezeti.

Fontos témák az MJVSZ közgyűlésén

A teljesség igénye nélkül fontos napirendi pont lesz az országépítési terv s benne Kisgergely Kornél tolmácsolásában az önkormányzatok jövő évi költségvetésének keretei, különös tekintettel a jövedelemkülönbségekre. Szó lesz az Otthon Start programról (Panyi Miklós), Lantos Csaba az energetikai pályázatokról beszél, Palkovics László pedig bemutatja a vendégeknek a ZalaZone tesztpályát, s betekintést ad a mesterséges intelligencia világába. Navracsics Tibor a versenyképes járásokról tart előadást, ami a házigazda számára azért is fontos téma, mert „Zalaegerszeg korszerű, lendületes település kíván lenni, ennek érdekében a városvezetés már egy évtizede újrafogalmazta gazdasági és társadalmi céljait. S törekvéseivel összhangban van a Versenyképes járások program”, derül ki Balaicz Zoltán szavaiból.

A házigazda szerep rangot jelent Zalaegerszegnek

A polgármester hozzátette: mivel a 25 megyei jogú város az ország gazdasága, kulturális és sportélete szempontjából meghatározó erővel bír, ezért a szövetség hatékony érdekérvényesítő szervezet, így a házigazda szerep rangot jelent Zalaegerszegnek. Az eseménynek súlyt ad az előadók személye is, a közgyűlés tervezett napirendi pontjai pedig megmutatják, milyen fontos kérdések foglalkoztatják ma Magyarország meghatározó településeit.