október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös sors és közös érdek

45 perce

Volt egyszer egy nagyvárosi találkozó – így indult Zalaegerszeg és az MJVSZ közös története

Címkék#jegyzői kollégium#közgyűlés#Zalaegerszeg#MJVSZ#önkormányzat

Az 1990-es megalakulása óta már kétszer ülésezett a városban a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Először 1997. november 7–8-án érkeztek a polgármesterek Zalaegerszegre, majd 2015 őszén, az MJVSZ jegyzői kollégiuma pedig már három alkalommal tanácskozott a zalai megyeszékhelyen, 2006 és 2016 után idén júniusban.

Varga Lívia
Volt egyszer egy nagyvárosi találkozó – így indult Zalaegerszeg és az MJVSZ közös története

A tíz évvel ezelőtti MJVSZ közgyűlés résztvevői, polgármesterek és előadók.

Forrás: Archív/ZMJVÖ/Seres Péter

Június 10–11-én  immár harmadszor tekintette át 25 magyar város önkormányzatának jegyzői grémiuma, jegyzők és főjegyzők, az azonos feladatokat, gondokat, hatásköröket és a törvényi környezet adta kötelességeket a város dísztermében. Az MJVSZ rendkívül fontos érdekszövetség, hiszen ebben a 25 városban él a magyar népesség 20 százaléka, így működésük sok ember életére hat ki, és példa a többi önkormányzat számára, mondta a programról tartott sajtótájékoztatón dr. Szekeres Antal, Debrecen főjegyzője, az MJVSZ Jegyzői Kollégiumának elnöke. Dukai Miklós önkormányzatok­ért felelős államtitkár pedig egyebek mellett arról beszélt: a kormányzat partnernek tekinti az önkormányzatokat, akár politikai, akár szakmai egyeztetésről van szó. Dr. Kovács Gábor zalaegerszegi főjegyző, a Jegyzői Kollégium alelnöke pedig azt hangsúlyozta: a tanácskozás jó alkalom arra, hogy a város megmutassa magát. Ez minden bizonnyal így lesz most, a polgármesterek fogadása alkalmából is.

MJVSZ
Az MJVSZ zalaegerszegi közgyűlésének 28 évvel ezelőtti résztvevői. Az első sorban jobbról a harmadik dr. Gyimesi Endre korábbi polgármester, aki több mint tíz esztendőn át volt az MJVSZ alelnöke.
Forrás:  ZH-Archívum


„Kétmillió embert képviselünk akkor, amikor a kormány segítségét, támogatását kérjük” – fogalmazott Szita Károly, az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere a 2015-ös zalaegerszegi tanácskozást lezáró sajtótájékoztatón. Az ülés fókuszában az akkor indult Modern városok program állt.

MJVSZ közgyűlés 1997-ben

Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg 1994 és 2010 közötti polgármestere az 1997-es, Zalaegerszegen tartott közgyűlés kapcsán korábban úgy fogalmazott lapunknak: akkoriban nagyon heterogén volt a szervezet, amelynek hatalmas előnye volt, hogy jellemzően nem pártpolitikai alapon, hanem a városok együttes érdeke szerint döntött. „Persze, a közös álláspont megtalálása azokban az időkben sem volt könnyű. Úgy gondolom azonban, ahogy akkor, ma is a közös sors és a közös érdek tartja együtt ezt a szövetséget. Meg­győződésem, hogy sokkal több dolog köti össze ezeket a városokat, mint ami szétválasztaná őket, hiszen a helyi közösség érdekeinek képviselete minden polgármester legfontosabb feladata kell legyen” – mondta Gyimesi Endre, aki több mint tíz éven át volt az MJVSZ alelnöke, az 1997-es ülés idején pedig a kulturális bizottságot vezette.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu