45 perce
Volt egyszer egy nagyvárosi találkozó – így indult Zalaegerszeg és az MJVSZ közös története
Az 1990-es megalakulása óta már kétszer ülésezett a városban a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Először 1997. november 7–8-án érkeztek a polgármesterek Zalaegerszegre, majd 2015 őszén, az MJVSZ jegyzői kollégiuma pedig már három alkalommal tanácskozott a zalai megyeszékhelyen, 2006 és 2016 után idén júniusban.
A tíz évvel ezelőtti MJVSZ közgyűlés résztvevői, polgármesterek és előadók.
Forrás: Archív/ZMJVÖ/Seres Péter
Június 10–11-én immár harmadszor tekintette át 25 magyar város önkormányzatának jegyzői grémiuma, jegyzők és főjegyzők, az azonos feladatokat, gondokat, hatásköröket és a törvényi környezet adta kötelességeket a város dísztermében. Az MJVSZ rendkívül fontos érdekszövetség, hiszen ebben a 25 városban él a magyar népesség 20 százaléka, így működésük sok ember életére hat ki, és példa a többi önkormányzat számára, mondta a programról tartott sajtótájékoztatón dr. Szekeres Antal, Debrecen főjegyzője, az MJVSZ Jegyzői Kollégiumának elnöke. Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár pedig egyebek mellett arról beszélt: a kormányzat partnernek tekinti az önkormányzatokat, akár politikai, akár szakmai egyeztetésről van szó. Dr. Kovács Gábor zalaegerszegi főjegyző, a Jegyzői Kollégium alelnöke pedig azt hangsúlyozta: a tanácskozás jó alkalom arra, hogy a város megmutassa magát. Ez minden bizonnyal így lesz most, a polgármesterek fogadása alkalmából is.
„Kétmillió embert képviselünk akkor, amikor a kormány segítségét, támogatását kérjük” – fogalmazott Szita Károly, az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere a 2015-ös zalaegerszegi tanácskozást lezáró sajtótájékoztatón. Az ülés fókuszában az akkor indult Modern városok program állt.
MJVSZ közgyűlés 1997-ben
Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg 1994 és 2010 közötti polgármestere az 1997-es, Zalaegerszegen tartott közgyűlés kapcsán korábban úgy fogalmazott lapunknak: akkoriban nagyon heterogén volt a szervezet, amelynek hatalmas előnye volt, hogy jellemzően nem pártpolitikai alapon, hanem a városok együttes érdeke szerint döntött. „Persze, a közös álláspont megtalálása azokban az időkben sem volt könnyű. Úgy gondolom azonban, ahogy akkor, ma is a közös sors és a közös érdek tartja együtt ezt a szövetséget. Meggyőződésem, hogy sokkal több dolog köti össze ezeket a városokat, mint ami szétválasztaná őket, hiszen a helyi közösség érdekeinek képviselete minden polgármester legfontosabb feladata kell legyen” – mondta Gyimesi Endre, aki több mint tíz éven át volt az MJVSZ alelnöke, az 1997-es ülés idején pedig a kulturális bizottságot vezette.
Zalaegerszeg ma az ország fővárosa, rangos tanácskozás kezdődik a városban – mutatjuk, hogy ne maradj le róla!
Ezekben a városokban lakik a teljes magyar népesség 20 százaléka
Ezekben a városokban lakik a teljes magyar népesség 20 százaléka