Volt egyszer egy nagyvárosi találkozó – így indult Zalaegerszeg és az MJVSZ közös története

Június 10–11-én immár harmadszor tekintette át 25 magyar város önkormányzatának jegyzői grémiuma, jegyzők és főjegyzők, az azonos feladatokat, gondokat, hatásköröket és a törvényi környezet adta kötelességeket a város dísztermében. Az MJVSZ rendkívül fontos érdekszövetség, hiszen ebben a 25 városban él a magyar népesség 20 százaléka, így működésük sok ember életére hat ki, és példa a többi önkormányzat számára, mondta a programról tartott sajtótájékoztatón dr. Szekeres Antal, Debrecen főjegyzője, az MJVSZ Jegyzői Kollégiumának elnöke. Dukai Miklós önkormányzatok­ért felelős államtitkár pedig egyebek mellett arról beszélt: a kormányzat partnernek tekinti az önkormányzatokat, akár politikai, akár szakmai egyeztetésről van szó. Dr. Kovács Gábor zalaegerszegi főjegyző, a Jegyzői Kollégium alelnöke pedig azt hangsúlyozta: a tanácskozás jó alkalom arra, hogy a város megmutassa magát. Ez minden bizonnyal így lesz most, a polgármesterek fogadása alkalmából is.

Az MJVSZ zalaegerszegi közgyűlésének 28 évvel ezelőtti résztvevői. Az első sorban jobbról a harmadik dr. Gyimesi Endre korábbi polgármester, aki több mint tíz esztendőn át volt az MJVSZ alelnöke.

Forrás: ZH-Archívum



„Kétmillió embert képviselünk akkor, amikor a kormány segítségét, támogatását kérjük” – fogalmazott Szita Károly, az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere a 2015-ös zalaegerszegi tanácskozást lezáró sajtótájékoztatón. Az ülés fókuszában az akkor indult Modern városok program állt.

MJVSZ közgyűlés 1997-ben

Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg 1994 és 2010 közötti polgármestere az 1997-es, Zalaegerszegen tartott közgyűlés kapcsán korábban úgy fogalmazott lapunknak: akkoriban nagyon heterogén volt a szervezet, amelynek hatalmas előnye volt, hogy jellemzően nem pártpolitikai alapon, hanem a városok együttes érdeke szerint döntött. „Persze, a közös álláspont megtalálása azokban az időkben sem volt könnyű. Úgy gondolom azonban, ahogy akkor, ma is a közös sors és a közös érdek tartja együtt ezt a szövetséget. Meg­győződésem, hogy sokkal több dolog köti össze ezeket a városokat, mint ami szétválasztaná őket, hiszen a helyi közösség érdekeinek képviselete minden polgármester legfontosabb feladata kell legyen” – mondta Gyimesi Endre, aki több mint tíz éven át volt az MJVSZ alelnöke, az 1997-es ülés idején pedig a kulturális bizottságot vezette.