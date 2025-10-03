1 órája
A sürgősségin és a gyermekintenzíven szolgálnak - újabb fejlesztés a vármegyei kórházban
A zalaegerszegi eszközpark folyamatos megújítását célzó program keretében, a sürgősségi betegellátás és a gyermekintenzív részleg fejlesztésére most mintegy 6,5 millió forintot fordított a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház.
A súlyos, életveszélyes, akut fájdalommal küzdő, azonnali ellátást igénylő betegeket szolgáló sürgősségi betegellátó osztályra ezúttal három modern, állítható betegkocsi került. Értékük mintegy 6 millió forint.
A Zala Vármegyei Szent Rafael gyermekintenzív részlegére pedig egy hordozható, ezáltal a diagnosztikai eljárásokat és a kis betegek helyzetét is megkönnyítő nyákelszívót szereztek be, 415 ezer forint értékben.
Az eszközfejlesztésről szóló hírt Facebook-oldalán közölte a vármegyei egészségügyi intézmény.
