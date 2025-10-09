október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mini bölcsőde

1 órája

"Baby boom" a zalai faluban, új intézményt nyitottak a kicsiknek

Címkék#Lovásziban#mini bölcsőde#óvoda

Újabb szolgáltatással bővült az ellátórendszer a zalai községben, ami segíti a családokat. Megnyílt a mini bölcsőde Lovásziban.

Korosa Titanilla
"Baby boom" a zalai faluban, új intézményt nyitottak a kicsiknek

Bababarát környezetben várja a kicsiket a mini bölcsőde Lovásziban. Balról Jánosi Zsuzsanna, mellette Tóth Friderika kisgyermeknevelő

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Október 1-jén megnyílt a mini bölcsőde Lovásziban. A legkisebbeknek a helyi óvoda épületében alakítottak ki csoportszobát az olajos múltú településen.

mini bölcsőde Lovásziban
Bababarát környezetben várja a kicsiket a mini bölcsőde Lovásziban. Balról Jánosi Zsuzsanna, mellette Tóth Friderika kisgyermeknevelő
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Mini bölcsőde Lovásziban

A mini bölcsőde nyitásáról Jánosi Zsuzsanna, Lovászi polgármestere elmondta, hogy négy kisgyermekkel indították el a bölcsődét, de nyolc gyermek befogadására alkalmas a hely, vagyis van még szabad férőhely.

- Lakossági igényként merült fel Lovásziban a kisgyermekes szülők részéről, hogy szükség lenne bölcsődére – magyarázta Jánosi Zsuzsanna. - Olyan időszakban vagyunk, mikor több kisgyermek is született a településen, illetve több is várható, idén összesen 10 aprósággal bővül a lélekszám. Az intézmény nyitott, nem csak helyieket, hanem környékbeli gyerekeket is szívesen fogadunk. A gyermekek felügyeletét szakképzett nevelők végzik – mondta a polgármester.

Hozzátette, hogy magát az intézményt társulás tartja fenn, de bölcsődének helyet adó ingatlan Lovászi önkormányzatának tulajdonában van, így a község biztosította a fedezetet, hogy a mini bölcsőde működtetésének feltételeit megteremtsék.

Lovásziban ezzel működik bölcsőde, óvoda és általános iskola is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu