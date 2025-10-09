"Baby boom" a zalai faluban, új intézményt nyitottak a kicsiknek

Október 1-jén megnyílt a mini bölcsőde Lovásziban. A legkisebbeknek a helyi óvoda épületében alakítottak ki csoportszobát az olajos múltú településen.

Bababarát környezetben várja a kicsiket a mini bölcsőde Lovásziban. Balról Jánosi Zsuzsanna, mellette Tóth Friderika kisgyermeknevelő

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Mini bölcsőde Lovásziban

A mini bölcsőde nyitásáról Jánosi Zsuzsanna, Lovászi polgármestere elmondta, hogy négy kisgyermekkel indították el a bölcsődét, de nyolc gyermek befogadására alkalmas a hely, vagyis van még szabad férőhely.

- Lakossági igényként merült fel Lovásziban a kisgyermekes szülők részéről, hogy szükség lenne bölcsődére – magyarázta Jánosi Zsuzsanna. - Olyan időszakban vagyunk, mikor több kisgyermek is született a településen, illetve több is várható, idén összesen 10 aprósággal bővül a lélekszám. Az intézmény nyitott, nem csak helyieket, hanem környékbeli gyerekeket is szívesen fogadunk. A gyermekek felügyeletét szakképzett nevelők végzik – mondta a polgármester.

Hozzátette, hogy magát az intézményt társulás tartja fenn, de bölcsődének helyet adó ingatlan Lovászi önkormányzatának tulajdonában van, így a község biztosította a fedezetet, hogy a mini bölcsőde működtetésének feltételeit megteremtsék.

Lovásziban ezzel működik bölcsőde, óvoda és általános iskola is.