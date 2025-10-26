Útépítés 400 millióért – megújulnak a kastélyok, de hiányzik a szennyvízcsatorna a zalai községben (galéria)

– A falun állami tulajdonban lévő út vezet át, amelyet megszélesítve, teljes hosszában felújítanak. A munkaterület átadása július 27-én volt, a befejezés novemberben várható. A munkálatok megrendelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., s több alvállalkozó is dolgozott, dolgozik ma is az úton. A falu nagyon várta a felújítást, mert az út balesetveszélyes és zajos volt. Az idő előrehaladtával a forgalom egyre nagyobb lett, az útburkolat minősége pedig egyre rosszabb. Az úttest nyomvályússá vált és balesetveszélyes volt, különösen a kerékpárral közlekedők számára. A megnövekedett zajterhelést pedig az üres járműszerelvények rázkódása okozta, ez főként a hajnali, reggeli órákban volt zavaró. Tudtuk, hogy a felújítási munkák fokozott zajjal, porral, ideiglenes akadályokkal járnak, ezért az építkezés idejére a lakosság türelmét és megértését kértük – mondja elöljáróban Sélley Géza polgármester, aki a falu lakóival egyetemben bízik abban, hogy a felújítás eredményeként, november végén jó minőségű és a biztonságos közlekedés feltételeit eredményező utat kap a lakosság.

Sélley Géza, Mihályfa polgármestere érdeklődik az útépítési munkák aktuális állásáról. Fotó: Győrffy István

Az útfelújításhoz kapcsolódóan az önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretében kamerarendszer kiépítését, fix sebességmérő berendezés telepítését, a Magyar falu programban a közvilágítás korszerűsítést, a Leader programban pedig utcabútorokat, információs táblákat és utcanév táblákat tervez telepíteni.

Az egyik autóbuszmegálló öböl a faluközpontban. Győrffy István

Mihályfa a legfrissebb közlekedési fejlesztésen kívül az elmúlt időszakban több nagyobb, a falu javát szolgáló munkán is túl van. Sikerült például új tetőt építeniük az önkormányzattal közös kultúrház épületére, amely régen a Forintos család második kúriája volt, védett, műemléképület.

A falunak van egy Kéktúra-szállása is, ahol 12 vendéget tudnak éjszakánként elhelyezni. Az épületet a Kisfaludy-pályázat segítségével korszerűsítették, felújították a villamos berendezéseket, térköveztek. Sport- és rekreációs eszközöket szereztek be, valamint a szabadtéri programokhoz nyertek sörpadokat, öltözősátrat. Továbbá sikerült támogatást kapniuk a faluban veszélyessé vált épületek lebontására is. A népkertben, a faluközösség kertjében pedig modern játszóteret építettek a gyerekeknek. Végezetül jutott pénz a temetőre is, tizenöt millió forintból újították meg a ravatalozót, ahol az épület villamos berendezéseit szerelték újra, kicserélték a nyílászárókat, megújították az épület tetőzetét, járólapoztak és beszereztek egy kegyeleti célokat szolgáló hűtőt is.