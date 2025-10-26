1 órája
Útépítés 400 millióért – megújulnak a kastélyok, de hiányzik a szennyvízcsatorna a zalai községben (galéria)
Sümeg felé haladva a megye szélső faluja Mihályfa, ahol a nyártól jelentős útépítés történik. Mintegy 1400 méter hosszban megújított aszfaltos út szeli át a falut, már csak az autóbuszokat fogadó öblöket kell lebetonozni, s folynak a kapubeállók kiépítései, a kanyarokban, a vízelvezető árok és az út közötti beton rázókő szegélyek betonozása történik.
– A falun állami tulajdonban lévő út vezet át, amelyet megszélesítve, teljes hosszában felújítanak. A munkaterület átadása július 27-én volt, a befejezés novemberben várható. A munkálatok megrendelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., s több alvállalkozó is dolgozott, dolgozik ma is az úton. A falu nagyon várta a felújítást, mert az út balesetveszélyes és zajos volt. Az idő előrehaladtával a forgalom egyre nagyobb lett, az útburkolat minősége pedig egyre rosszabb. Az úttest nyomvályússá vált és balesetveszélyes volt, különösen a kerékpárral közlekedők számára. A megnövekedett zajterhelést pedig az üres járműszerelvények rázkódása okozta, ez főként a hajnali, reggeli órákban volt zavaró. Tudtuk, hogy a felújítási munkák fokozott zajjal, porral, ideiglenes akadályokkal járnak, ezért az építkezés idejére a lakosság türelmét és megértését kértük – mondja elöljáróban Sélley Géza polgármester, aki a falu lakóival egyetemben bízik abban, hogy a felújítás eredményeként, november végén jó minőségű és a biztonságos közlekedés feltételeit eredményező utat kap a lakosság.
Az útfelújításhoz kapcsolódóan az önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretében kamerarendszer kiépítését, fix sebességmérő berendezés telepítését, a Magyar falu programban a közvilágítás korszerűsítést, a Leader programban pedig utcabútorokat, információs táblákat és utcanév táblákat tervez telepíteni.
Mihályfa a legfrissebb közlekedési fejlesztésen kívül az elmúlt időszakban több nagyobb, a falu javát szolgáló munkán is túl van. Sikerült például új tetőt építeniük az önkormányzattal közös kultúrház épületére, amely régen a Forintos család második kúriája volt, védett, műemléképület.
A falunak van egy Kéktúra-szállása is, ahol 12 vendéget tudnak éjszakánként elhelyezni. Az épületet a Kisfaludy-pályázat segítségével korszerűsítették, felújították a villamos berendezéseket, térköveztek. Sport- és rekreációs eszközöket szereztek be, valamint a szabadtéri programokhoz nyertek sörpadokat, öltözősátrat. Továbbá sikerült támogatást kapniuk a faluban veszélyessé vált épületek lebontására is. A népkertben, a faluközösség kertjében pedig modern játszóteret építettek a gyerekeknek. Végezetül jutott pénz a temetőre is, tizenöt millió forintból újították meg a ravatalozót, ahol az épület villamos berendezéseit szerelték újra, kicserélték a nyílászárókat, megújították az épület tetőzetét, járólapoztak és beszereztek egy kegyeleti célokat szolgáló hűtőt is.
– Előbbre léptünk a kulturális és az egyházi lehetőségeinkben is – jegyzi meg a polgármester, s az értéktárba invitál, ahol megmutatja az ottani bővítést.
– Az 1835-ben alapított Országos Agarász Egyesület székhelye Mihályfán van, amely a gyönyörű agarakat tartó Keresztes János vezetésével működik. Az értéktárat a falu a 2010-ig működő általános iskolájában alakította ki, ahol egy helyiséget az agarak eredményeiből, a sikereiket igazoló emléktárgyakkal rendeztünk be. Az egyházi előrelépéseink egyike, hogy a templomunk az elmúlt hat évben teljesen megújult. A drénezés és a vízelvezetés miatt sokáig száradtak a falak, végül is ezek lezárása mára megtörtént. Következett a plébánia épülete, amelynek helyiségeit szintén felújítottuk, sor került a nyílászárók cseréjére, a fűtés korszerűsítésére, napelem telepítésére, a padlásfödém szigetelésére, s végül új kerítés is készült – sorolja Sélley Géza.
A templom közelében áll az első Forintos kúria, amelynek elvadult kertjét kitisztították. Mihályfán a Forintos család több épületet is hagyott a falura. Az elmúlt évszázadokban meghatározta a falu életét, fejlődését a Firenzéből származó família. Legrégebbről Florentos Antalt említik 1403-ból, aki Luxemburgi Zsigmond királlyal volt kapcsolatban. Forintos Gábor 1759 és 1772 között Zala vármegye első alispánja volt, ő vezette be Mária Terézia Urbáriumának megvalósítását a megyében. Később a Forintos család több tagja is részt vett a megye közéletében. A család két kúriát épített a faluban, az elsőt 1787-ben a "nagy kanyarban". Az épület áll, de sokáig az útról már nem látszott a mindent benövő növényzettől. Mostanra a kertet kipucolták.
– Magántulajdonban volt, illetve van a műemlék kúria. Jelenleg új tulajdonosa van az ingatlannak, aki szeretné felújítani az épületet. A kertet már kipucolták, az épület műemléki feltárása is megtörtént, tudtommal jövőre nekilátnak az épület átépítésének is. A másik kúriát, ami szintén műemlék, 1836-ban építették, s ma ebben van az önkormányzat hivatala. Ennek a tetejét sikerült újrafedni. Az utolsó Forintos, Karcsi bácsi közöttünk élte le az életét, mindenki szerette, beszélt németül, franciául, tudott tarokkozni, méhészkedett, s kitanulta a fényképészetet is, 94 évesen, 1994-ben hunyt el. A falu címerében is a Forintosok címere látható, amit 2001-ben tervezett Forintos Kálmán Ferenczy-díjas iparművész, aki Budapesten él – említi Sélley Géza, akitől megtudjuk: áll még egy másik kúria is, a Bessenyei uraságé, amit egy helybéli lakos vett meg, és elkezdte a felújítását.
A 400 millió 500 ezer forintba kerülő útépítéssel még nem zárult le a falu közműveinek, műtárgyainak korszerűsítése, hiszen Mihályfán nincs szennyvízcsatorna. Arra nincs esélyük, hogy teljességében kiépítsék a szennyvízcsatornát, ezért próbálkoznak egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítésével. Pályáztak már erre, nem nyertek, de nem adták fel, továbbra is ennek létrehozásában gondolkoznak.
– Az egyedi biológiai szennyvíztisztító úgy működik, hogy az ingatlanokon elhelyeznek egy egy köbméteres veszélyeshulladék-tartályt, amihez 20-25 méter hosszú, talajba süllyesztett cső csatlakozik, a víz ülepítésére. A pályázatunk benyújtásakor 95 család vállalta ennek kiépítését, amihez az önkormányzat öt ingatlannal csatlakozott. Ez a rendszer mintegy 400 millió forintba került volna. Ezt a megoldást továbbra is szeretnénk, de ehhez most újra fel kell mérni, hogy kik csatlakoznak az újabb pályázathoz, s minden belépővel újra szerződést kell kötni. Óriási munka! Aztán szükségünk volna még egy autóbuszforduló kiépítésére is, amelyre évek óta pályázunk, de ennek sikerességét nagyban akadályozza a projekt jelentősebb forrás igénye, ami 45 millió forint körül van. Persze most örülünk az elkészülő útnak, amely mivel jó minőségű lesz, gyorsabb haladásra ösztönöz. Éppen ezért fontos lenne egy telepített sebességmérő beállítása a gyorshajtók ellen. Minél előbb ki kell raknunk az információs és az utcanév táblákat, el kell helyeznünk az utcabútorokat, hogy teljességben megújuljon a falunk utcaképe – fejezi be Sélley Géza polgármester.
Mihályfai útépítés és egyéb fejlesztésekFotók: Győrffy István