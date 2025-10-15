Ezek a leggyakoribb mérgező gombák, amelyekkel találkozhatsz az erdőben – a gyilkos galóca csak egy közülük

Ha mérgező gombák kerülnek szóba, mindenkinek a gyilkos galóca jut eszébe. Györök Anita látókörébe ez idáig egy került. Mint fogalmazott, ez az egy is bőven elég, és rossz a statisztikának, hogy még mindig nem ismerik fel az emberek. A gyilkos galóca a legveszélyesebb mérges gomba, aki felszedi, halásos veszélynek teszi ki magát. Ezért is nagyon fontos, hogy a gyűjtött gombát mindig meg kell mutatni egy gombaszakellenőrnek.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Mérgező gombák – a sárguló csiperkéből volt a legtöbb

A gyilkos galóca mellett még számos mérgező gombára akadhatunk egy erdőben. A fenti tanácsot igenis érdemes komolyan venni a durva rosszullétet és a gyomormosást elkerülendő.

Így néz ki bébikorában a gyilkos galóca

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Györök Anita elmondta, rengeteget hoztak be sárguló csiperkéből. Nem halálos, de erős hányással, hasmenéssel járó mérgezést okoz, ami pont elég ahhoz, hogy valaki egy életre megundorodjon a gombától. A mérgező világító tölcsérgombát rendszeresen összekeverik a rókagombával, az ugyancsak mérgező pókhálós gombákat a pereszkével. Az őzlábgombának a kerti őzlábgomba a mérgező párja, ami ritka, de előfordul.

Ez a mérgező világító tölcsérgomba, amit az ehető rókagombával kevernek össze

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

November közepéig még lehet gomba a piacon

A begöngyöltszélű cölöpgombából hoztak mostanság többet ellenőrzésre. Az ugyancsak mérgező kénvirág gombából kevesebbet, amelynek az az oka, hogy az ehető gyűrűs és csoportos tuskógombákból még nincs sok, így nem keverik össze. A vargányáért már sokat kell menni, a galambicát jól adta az erdő, most a fenyő és az ízletes rizikéből van nagy mennyiség. Vélhetően november 15-ig lesz gombaárusítás és gombaszakértés a zalaegerszegi piacon, mondta el Györök Anita.

Császár Jenő és Szabó Lászlóné vargányát árusítanak a zalaegerszegi piacon. Elégedettek az őszi szezonnal.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Minden volt, csak rókagomba nem

Császár Jenővel és Szabó Lászlónéval korábban találkoztunk a zalaegerszegi piacon, akik vargányát árusítottak. Elmondták, hogy elégedettek az őszi szezonnal, de galambicára és fenyőaljára még számítanak.

Őzlábgombát is árulnak a piacon, amelynek a kerti őzlábgomba a mérgező párja

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Pár nap elteltével már kaphatók voltak a piacon az őzlábgombával együtt. B. Mária úgy vélekedett, a vargánya, a galambica késlekedett idén, a rókagomba meg szinte teljesen elmaradt.