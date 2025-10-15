2 órája
Ezek a leggyakoribb mérgező gombák, amelyekkel találkozhatsz az erdőben – a gyilkos galóca csak egy közülük
Még javában tart az őszi gombaszezon, a zalaegerszegi piacon a minap is többfajta erdei gombát árusítottak. A gombagyűjtés veszélyes foglalatosság, a vadon gyűjtött gombát mindig ellenőriztetni kell, hogy fogyasztása ne járjon tragédiával. Györök Anita gombaszakellenőrtől azt kérdeztük, melyek voltak a leggyakoribb mérgező gombák, amit eddig hozzá vittek.
Ha mérgező gombák kerülnek szóba, mindenkinek a gyilkos galóca jut eszébe. Györök Anita látókörébe ez idáig egy került. Mint fogalmazott, ez az egy is bőven elég, és rossz a statisztikának, hogy még mindig nem ismerik fel az emberek. A gyilkos galóca a legveszélyesebb mérges gomba, aki felszedi, halásos veszélynek teszi ki magát. Ezért is nagyon fontos, hogy a gyűjtött gombát mindig meg kell mutatni egy gombaszakellenőrnek.
Mérgező gombák – a sárguló csiperkéből volt a legtöbb
A gyilkos galóca mellett még számos mérgező gombára akadhatunk egy erdőben. A fenti tanácsot igenis érdemes komolyan venni a durva rosszullétet és a gyomormosást elkerülendő.
Györök Anita elmondta, rengeteget hoztak be sárguló csiperkéből. Nem halálos, de erős hányással, hasmenéssel járó mérgezést okoz, ami pont elég ahhoz, hogy valaki egy életre megundorodjon a gombától. A mérgező világító tölcsérgombát rendszeresen összekeverik a rókagombával, az ugyancsak mérgező pókhálós gombákat a pereszkével. Az őzlábgombának a kerti őzlábgomba a mérgező párja, ami ritka, de előfordul.
November közepéig még lehet gomba a piacon
A begöngyöltszélű cölöpgombából hoztak mostanság többet ellenőrzésre. Az ugyancsak mérgező kénvirág gombából kevesebbet, amelynek az az oka, hogy az ehető gyűrűs és csoportos tuskógombákból még nincs sok, így nem keverik össze. A vargányáért már sokat kell menni, a galambicát jól adta az erdő, most a fenyő és az ízletes rizikéből van nagy mennyiség. Vélhetően november 15-ig lesz gombaárusítás és gombaszakértés a zalaegerszegi piacon, mondta el Györök Anita.
Minden volt, csak rókagomba nem
Császár Jenővel és Szabó Lászlónéval korábban találkoztunk a zalaegerszegi piacon, akik vargányát árusítottak. Elmondták, hogy elégedettek az őszi szezonnal, de galambicára és fenyőaljára még számítanak.
Pár nap elteltével már kaphatók voltak a piacon az őzlábgombával együtt. B. Mária úgy vélekedett, a vargánya, a galambica késlekedett idén, a rókagomba meg szinte teljesen elmaradt.
Tévhit, hogy a mérgező gombák felismerhetők, mert csípősek, rossz szagúak vagy élénk színűek. A galamb- és a tejelőgombákra ugyan igaz az állítás: a jó ízűek fogyaszthatók, a csípősek megárthatnak, de ez a megfigyelés a többi gombacsoportra már nem érvényes. Sem a gyilkos galóca, sem a többi mérgező gomba nem csípős, nem rossz szagú, nem élénk színű, sőt gyakran jó ízű, amelyről persze csak túlélők tudnak beszámolni. Hogy ne keveredjünk bajba, célszerűbb az ehető gombafajok ismérveit, jellemzőit jól megtanulni, hogy ami nem úgy néz ki, azt ne is szedjük fel. Így sem hagyhatjuk figyelmen kívül az ellenőrzés fontosságát, mert csak a gombaszakértő által bevizsgált gomba fogyasztható teljes biztonsággal. S ez olykor valóban életbe vágó.