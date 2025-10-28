Elképesztő, ennyi kilométert tettek meg! Amikor a segítség két keréken érkezik

A mentőkerékpáros egységek pillanatok alatt a helyszínre érkeznek, van, amikor a nagy forgalom miatt gyorsabban, mint a mentőgépkocsik. A biciklis mentőkkel főleg a Margit-szigeten és a Városligetben futhatunk össze. A 2025-ös szezonban az egységek 2367 kilométert tettek meg, miközben 223 esethez riasztották őket, közölte az OMSZ.