október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

16°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
OMSZ

1 órája

Elképesztő, ennyi kilométert tettek meg! Amikor a segítség két keréken érkezik

Címkék#forgalom#Országos Mentőszolgálat#segítség

2023 óta működik mentőkerékpáros egység Budapesten, adta hírül az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A biciklis mentők a nyári szezonban vannak szolgálatban, s a gyors reagálásuknak köszönhetően sokszor életet mentenek.

Mozsár Eszter
Elképesztő, ennyi kilométert tettek meg! Amikor a segítség két keréken érkezik

Amikor kétkeréken érkezik a segítség, nagyon gyorsan.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentőkerékpáros egységek pillanatok alatt a helyszínre érkeznek, van, amikor a nagy forgalom miatt gyorsabban, mint a mentőgépkocsik. A biciklis mentőkkel főleg a Margit-szigeten és a Városligetben futhatunk össze. A 2025-ös szezonban az egységek 2367 kilométert tettek meg, miközben 223 esethez riasztották őket, közölte az OMSZ.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu