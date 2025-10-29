október 29., szerda

Országos Mentőszolgálat

1 órája

Zétény, a kis türelmetlen: elindult apuka a kismamával, ám a kórházig nem értek el

A győr-moson-soproni kisfiú élete némi bonyodalommal indult. Egy kismama a fájások megindulása után férjével indult a kórházba, ám útközben meg kellett állniuk és mentőt hívniuk, a soproni egység perceken belül a helyszínre ért, számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Mozsár Eszter
Zétény, a kis türelmetlen: elindult apuka a kismamával, ám a kórházig nem értek el

A soproni mentőállomás munkatársai segítettek világra hozni a kisbabát: Zalakovics László mentőtiszt, Boros András gépkocsivezető és Szigethi István mentőápoló.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Mentővel indultak tovább a kórház felé, ám Zétény úgy gondolta, hogy nem szeretne egészségügyi intézményben megszületni. A kórház közelében sűrűsödtek a fájások, így felkészültek a legszebb pillanatra. Az édesanya a mentők segítségével néhány percen belül életet adott második gyermekének. „A szülészeti és sürgősségi osztályról többen a mentőhöz siettek segíteni, de Zétény megelőzte őket és már hangos sírással köszöntötte a kórház munkatársait” – írja az OMSZ. Tavaly a mentők 525 szülést vezettek le a helyszínen vagy a mentőautóban, közölték egy korábbi beszámolójukban.

A kis Zétény nem várt, már édesanyjával szeretett volna lenni. 
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook


 

 

 

